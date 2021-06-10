https://ria.ru/20210610/zhile-1736511973.html

Расселение ветхого жилья в Ярославской области идет опережающими темпами

Расселение ветхого жилья в Ярославской области идет опережающими темпами - РИА Новости, 10.06.2021

Расселение ветхого жилья в Ярославской области идет опережающими темпами

Ярославская область в 2020 году перевыполнила на 25% план по расселению ветхого и аварийного жилья в регионе и теперь реализует программу с опережением, заявил... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:47

2021-06-10T17:47

2021-06-10T17:47

ярославская область

жилье

дмитрий миронов

ярославская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Ярославская область в 2020 году перевыполнила на 25% план по расселению ветхого и аварийного жилья в регионе и теперь реализует программу с опережением, заявил губернатор Дмитрий Миронов.Промежуточные итоги выполнения федеральной программы по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, которая реализуется по нацпроекту "Жилье и городская среда", обсудили на заседании правительства области в четверг."За первые полтора года (с июля 2019 года и до конца 2020 года) действия новой шестилетней программы расселено более тысячи человек. В прошлом году план по переселению выполнен на 125%. Работа на опережение позволила создать задел на текущий год. По объему расселения Ярославская область находится на шестом месте в ЦФО", - цитирует губернатора Миронова пресс-служба.По словам зампредседателя правительства области Виктора Неженца, до 1 сентября 2025 года необходимо переселить 6 тысяч человек из 103,6 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. На реализацию программы предусмотрено почти 4,5 миллиарда рублей, из которых 96% – федеральные средства. В этом году план по расселению – 17,92 тысячи квадратных метров, на которых проживает тысяча человек в 13 муниципальных образованиях области."На сегодня расселено 3,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья, из аварийного фонда переехали 242 человека, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - цитирует правительство области директора департамента строительства региона Виктора Жучкова. Он рассказал, что в 2021 году правительство области впервые приступит к инвестированию в строительство многоквартирных жилых домов, с последующим расселением туда граждан. Такой опыт, применяемый с 2019 года, уже положительно зарекомендовал себя в других регионах, подчеркнул Жучков.Сообщается, что правительство Ярославской области уже направило заявки на финансирование программы в 2022 и 2023 годах в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

https://ria.ru/20210607/proekty-1736007168.html

https://ria.ru/20210603/ekopark-1735523751.html

https://ria.ru/20201217/strategiya-1589770313.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, дмитрий миронов, ярославская область, общество