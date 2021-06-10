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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210610/zhile-1736511973.html
Расселение ветхого жилья в Ярославской области идет опережающими темпами
Расселение ветхого жилья в Ярославской области идет опережающими темпами - РИА Новости, 10.06.2021
Расселение ветхого жилья в Ярославской области идет опережающими темпами
Ярославская область в 2020 году перевыполнила на 25% план по расселению ветхого и аварийного жилья в регионе и теперь реализует программу с опережением, заявил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:47
2021-06-10T17:47
ярославская область
жилье
дмитрий миронов
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Ярославская область в 2020 году перевыполнила на 25% план по расселению ветхого и аварийного жилья в регионе и теперь реализует программу с опережением, заявил губернатор Дмитрий Миронов.Промежуточные итоги выполнения федеральной программы по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, которая реализуется по нацпроекту "Жилье и городская среда", обсудили на заседании правительства области в четверг."За первые полтора года (с июля 2019 года и до конца 2020 года) действия новой шестилетней программы расселено более тысячи человек. В прошлом году план по переселению выполнен на 125%. Работа на опережение позволила создать задел на текущий год. По объему расселения Ярославская область находится на шестом месте в ЦФО", - цитирует губернатора Миронова пресс-служба.По словам зампредседателя правительства области Виктора Неженца, до 1 сентября 2025 года необходимо переселить 6 тысяч человек из 103,6 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. На реализацию программы предусмотрено почти 4,5 миллиарда рублей, из которых 96% – федеральные средства. В этом году план по расселению – 17,92 тысячи квадратных метров, на которых проживает тысяча человек в 13 муниципальных образованиях области."На сегодня расселено 3,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья, из аварийного фонда переехали 242 человека, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - цитирует правительство области директора департамента строительства региона Виктора Жучкова. Он рассказал, что в 2021 году правительство области впервые приступит к инвестированию в строительство многоквартирных жилых домов, с последующим расселением туда граждан. Такой опыт, применяемый с 2019 года, уже положительно зарекомендовал себя в других регионах, подчеркнул Жучков.Сообщается, что правительство Ярославской области уже направило заявки на финансирование программы в 2022 и 2023 годах в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ.
https://ria.ru/20210607/proekty-1736007168.html
https://ria.ru/20210603/ekopark-1735523751.html
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жилье, дмитрий миронов, ярославская область, общество

Расселение ветхого жилья в Ярославской области идет опережающими темпами

17:47 10.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРеновация жилья в Москве
Реновация жилья в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Ярославская область в 2020 году перевыполнила на 25% план по расселению ветхого и аварийного жилья в регионе и теперь реализует программу с опережением, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
Промежуточные итоги выполнения федеральной программы по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, которая реализуется по нацпроекту "Жилье и городская среда", обсудили на заседании правительства области в четверг.
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"За первые полтора года (с июля 2019 года и до конца 2020 года) действия новой шестилетней программы расселено более тысячи человек. В прошлом году план по переселению выполнен на 125%. Работа на опережение позволила создать задел на текущий год. По объему расселения Ярославская область находится на шестом месте в ЦФО", - цитирует губернатора Миронова пресс-служба.
По словам зампредседателя правительства области Виктора Неженца, до 1 сентября 2025 года необходимо переселить 6 тысяч человек из 103,6 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. На реализацию программы предусмотрено почти 4,5 миллиарда рублей, из которых 96% – федеральные средства. В этом году план по расселению – 17,92 тысячи квадратных метров, на которых проживает тысяча человек в 13 муниципальных образованиях области.
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"На сегодня расселено 3,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья, из аварийного фонда переехали 242 человека, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - цитирует правительство области директора департамента строительства региона Виктора Жучкова. Он рассказал, что в 2021 году правительство области впервые приступит к инвестированию в строительство многоквартирных жилых домов, с последующим расселением туда граждан. Такой опыт, применяемый с 2019 года, уже положительно зарекомендовал себя в других регионах, подчеркнул Жучков.
Сообщается, что правительство Ярославской области уже направило заявки на финансирование программы в 2022 и 2023 годах в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ.
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