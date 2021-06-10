https://ria.ru/20210610/zhara-1736431966.html

Москвичам пообещали тридцатиградусную жару во второй половине июня

Москвичам пообещали тридцатиградусную жару во второй половине июня - РИА Новости, 10.06.2021

Москвичам пообещали тридцатиградусную жару во второй половине июня

Жара до плюс 30 градусов и солнечные дни порадуют москвичей во второй половине июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:59

2021-06-10T11:59

2021-06-10T12:00

погода

москва

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жара до плюс 30 градусов и солнечные дни порадуют москвичей во второй половине июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Вторая половина июня: в центральной России, в столичном регионе к нам придет более сухой и более прогретый воздух, будет больше солнечных дней, меньше дождей. И в таких условиях температура существенно превысит климатическую норму. Днем, я рассчитываю, что как минимум будет плюс 25-30 градусов, а, может, в отдельные дни и на градус-другой теплее", - сказал Тишковец.По его словам, в целом показатели текущего лета относительно ровные и по осадкам, и по температуре, по температуре даже есть превышение среднемесячных показателей на полградуса.

https://ria.ru/20210607/zamorozki-1735929444.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество