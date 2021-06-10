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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0 - РИА Новости, 10.06.2021
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья Камчатки утром в пятницу, сообщается на сайте Геофизической службы РАН. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T23:48
2021-06-10T23:48
тихий океан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья Камчатки утром в пятницу, сообщается на сайте Геофизической службы РАН.Толчок произошел в 8.15 (23.15 мск) местного времени. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 23 километра.В региональном МЧС сообщили, что жители полуострова землетрясение не ощутили.
https://ria.ru/20210609/zemletryaseniya-1736236446.html
тихий океан
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тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
23:48 10.06.2021
 
© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Depositphotos / albund

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья Камчатки утром в пятницу, сообщается на сайте Геофизической службы РАН.
Толчок произошел в 8.15 (23.15 мск) местного времени. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 23 километра.
В региональном МЧС сообщили, что жители полуострова землетрясение не ощутили.
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У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
 
Тихий океанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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