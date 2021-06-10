https://ria.ru/20210610/zemletryasenie-1736552394.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0 - РИА Новости, 10.06.2021

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья Камчатки утром в пятницу, сообщается на сайте Геофизической службы РАН. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T23:48

2021-06-10T23:48

2021-06-10T23:48

тихий океан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья Камчатки утром в пятницу, сообщается на сайте Геофизической службы РАН.Толчок произошел в 8.15 (23.15 мск) местного времени. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 23 километра.В региональном МЧС сообщили, что жители полуострова землетрясение не ощутили.

https://ria.ru/20210609/zemletryaseniya-1736236446.html

тихий океан

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия