https://ria.ru/20210610/zemletryasenie-1736393640.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 10.06.2021

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в четверг у восточного побережья Камчатки, следует из сообщений на сайте регионального филиала геофизической службы РАН. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T07:37

2021-06-10T07:37

2021-06-10T07:37

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

землетрясение

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в четверг у восточного побережья Камчатки, следует из сообщений на сайте регионального филиала геофизической службы РАН.Эпицентр подземных толчков в 13.45 местного времени (4.45 мск) находился в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 48 километров.Жители Камчатского края в спасательные службы не обращались, отметили в региональном управлении МЧС.

https://ria.ru/20210609/zemletryaseniya-1736236446.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия