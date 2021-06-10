https://ria.ru/20210610/zemletryasenie-1736393640.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 10.06.2021
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в четверг у восточного побережья Камчатки, следует из сообщений на сайте регионального филиала геофизической службы РАН. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T07:37
2021-06-10T07:37
2021-06-10T07:37
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
землетрясение
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в четверг у восточного побережья Камчатки, следует из сообщений на сайте регионального филиала геофизической службы РАН.Эпицентр подземных толчков в 13.45 местного времени (4.45 мск) находился в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 48 километров.Жители Камчатского края в спасательные службы не обращались, отметили в региональном управлении МЧС.
https://ria.ru/20210609/zemletryaseniya-1736236446.html
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российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия