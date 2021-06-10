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Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции
Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции - РИА Новости, 10.06.2021
Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции
Президент Чехии Милош Земан заявил, что предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской открыть офис в Праге. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T21:32
2021-06-10T21:32
светлана тихановская
якуб кулганек
милош земан
александр лукашенко
мид чехии
парламент чехии
чехия
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской открыть офис в Праге.Тихановская находилась в Чехии с четырехдневным визитом. В понедельник она была принята Сенатом парламента Чехии. Во вторник состоялись ее переговоры с президентом Чехии Милошем Земаном и премьер-министром страны Андреем Бабишем. В среду прошли переговоры с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком. Полиция Чехии предоставила Тихановской охрану на время визита в страну.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
https://ria.ru/20210609/tikhanovskaya-1736367375.html
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светлана тихановская, якуб кулганек, милош земан, александр лукашенко, мид чехии, парламент чехии, чехия, белоруссия, в мире
Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции
21:32 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДействующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Чехии Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской открыть офис в Праге.

"Это была дружеская встреча, и я, кстати, предложил ей (Тихановской – ред.), чтобы у белорусской оппозиции был офис в Праге", - сообщил Земан в четверг в интервью чешской радиостанции "Частота 1".

Тихановская находилась в Чехии с четырехдневным визитом. В понедельник она была принята Сенатом парламента Чехии. Во вторник состоялись ее переговоры с президентом Чехии Милошем Земаном и премьер-министром страны Андреем Бабишем. В среду прошли переговоры с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком. Полиция Чехии предоставила Тихановской охрану на время визита в страну.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
 
Светлана ТихановскаяЯкуб КулганекМилош ЗеманАлександр ЛукашенкоМИД ЧехииПарламент ЧехииЧехияБелоруссияВ мире
 
 
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