Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДействующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской открыть офис в Праге.
"Это была дружеская встреча, и я, кстати, предложил ей (Тихановской – ред.), чтобы у белорусской оппозиции был офис в Праге", - сообщил Земан в четверг в интервью чешской радиостанции "Частота 1".
Тихановская находилась в Чехии с четырехдневным визитом. В понедельник она была принята Сенатом парламента Чехии. Во вторник состоялись ее переговоры с президентом Чехии Милошем Земаном и премьер-министром страны Андреем Бабишем. В среду прошли переговоры с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком. Полиция Чехии предоставила Тихановской охрану на время визита в страну.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.