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Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции

Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции - РИА Новости, 10.06.2021

Земан предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции

Президент Чехии Милош Земан заявил, что предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской открыть офис в Праге. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T21:32

2021-06-10T21:32

2021-06-10T21:32

светлана тихановская

якуб кулганек

милош земан

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парламент чехии

чехия

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской открыть офис в Праге.Тихановская находилась в Чехии с четырехдневным визитом. В понедельник она была принята Сенатом парламента Чехии. Во вторник состоялись ее переговоры с президентом Чехии Милошем Земаном и премьер-министром страны Андреем Бабишем. В среду прошли переговоры с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком. Полиция Чехии предоставила Тихановской охрану на время визита в страну.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210609/tikhanovskaya-1736367375.html

чехия

белоруссия

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светлана тихановская, якуб кулганек, милош земан, александр лукашенко, мид чехии, парламент чехии, чехия, белоруссия, в мире