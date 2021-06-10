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Выступать против переговоров с Россией непродуктивно, заявил Земан
Выступать против переговоров с Россией непродуктивно, заявил Земан - РИА Новости, 10.06.2021
Выступать против переговоров с Россией непродуктивно, заявил Земан
Президент Чехии Милош Земан заявил, что непродуктивно "исключать Россию из Европы" и выступать против переговоров с ней. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:23
2021-06-10T17:56
россия
александер ван дер беллен
милош земан
чехия
в мире
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что непродуктивно "исключать Россию из Европы" и выступать против переговоров с ней.Земан находится в Австрии с рабочим визитом. В Вене он встретился со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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россия, александер ван дер беллен, милош земан, чехия, в мире
Выступать против переговоров с Россией непродуктивно, заявил Земан
17:23 10.06.2021 (обновлено: 17:56 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Чехии Земан считает непродуктивным выступать против переговоров с Москвой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что непродуктивно "исключать Россию из Европы" и выступать против переговоров с ней.
Земан находится в Австрии с рабочим визитом. В Вене он встретился со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.

"Я высоко ценю ваш (президента Австрии – ред.) взвешенный подход к Российской Федерации и, как мы сегодня обсуждали, нежелание возобновлять атмосферу холодной войны. Я полностью согласен с вашим мнением о том, что Россия также принадлежит Европе и что непродуктивно исключать Россию из Европы и выступать против переговоров с ней", - заявил Земан, чьи слова приводит пресс-служба чешского президента.

Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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