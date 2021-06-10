https://ria.ru/20210610/zeman-1736506257.html

Выступать против переговоров с Россией непродуктивно, заявил Земан

Выступать против переговоров с Россией непродуктивно, заявил Земан - РИА Новости, 10.06.2021

Выступать против переговоров с Россией непродуктивно, заявил Земан

Президент Чехии Милош Земан заявил, что непродуктивно "исключать Россию из Европы" и выступать против переговоров с ней. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:23

2021-06-10T17:23

2021-06-10T17:56

россия

александер ван дер беллен

милош земан

чехия

в мире

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что непродуктивно "исключать Россию из Европы" и выступать против переговоров с ней.Земан находится в Австрии с рабочим визитом. В Вене он встретился со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210609/dannost-1736243636.html

россия

чехия

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россия, александер ван дер беллен, милош земан, чехия, в мире