Выступать против переговоров с Россией непродуктивно, заявил Земан
17:23 10.06.2021 (обновлено: 17:56 10.06.2021)
Президент Чехии Земан считает непродуктивным выступать против переговоров с Москвой
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что непродуктивно "исключать Россию из Европы" и выступать против переговоров с ней.
Земан находится в Австрии с рабочим визитом. В Вене он встретился со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.
"Я высоко ценю ваш (президента Австрии – ред.) взвешенный подход к Российской Федерации и, как мы сегодня обсуждали, нежелание возобновлять атмосферу холодной войны. Я полностью согласен с вашим мнением о том, что Россия также принадлежит Европе и что непродуктивно исключать Россию из Европы и выступать против переговоров с ней", - заявил Земан, чьи слова приводит пресс-служба чешского президента.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.