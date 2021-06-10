Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/zatmenie-1736464259.html
Наблюдению кольцеобразного затмения в Москве помешала облачность
Наблюдению кольцеобразного затмения в Москве помешала облачность - РИА Новости, 10.06.2021
Наблюдению кольцеобразного затмения в Москве помешала облачность
Произошло первое за 55 лет видимое с территории России кольцеобразное солнечное затмение, но в Москве его наблюдению помешала густая облачность и дождь. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:38
2021-06-10T14:38
земля
луна
солнце
космос - риа наука
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2db7209147c533aaaf614dd80eabf81.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Произошло первое за 55 лет видимое с территории России кольцеобразное солнечное затмение, но в Москве его наблюдению помешала густая облачность и дождь.Как сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, небосвод закрыт облаками по всей толще стратосферы, поэтому у жителей столичного региона нет ни единого шанса его увидеть.Единственный способ - посмотреть трансляцию затмения на YouTube-канале Московского планетария.В Москве максимальная фаза наступила в 14.26 мск. В этот момент Луна закрыла 0,26 диаметра Солнца, или 16%. Полностью спутник Земли уйдет с диска звезды в 15.16 мск.Лучше всего на территории России затмение было видно в городе Певек на Чукотке. Луна закрыла почти все Солнце (0,91 от его диаметра). Это произошло в 14.16 мск.Как ранее отметили в планетарии, это первое за 55 лет подобное затмение, которое будет видно с территории России. Последнее кольцеобразное затмение было видно 20 мая 1966 года. За тот же период в нашей стране случилось семь полных солнечных затмений, рассказали в планетарии.Затмение открывает целую серию подобных явлений на территории России, которые будут происходить летом с интервалом в 9 лет. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года — в окрестностях Москвы.
https://ria.ru/20210128/merkuriy-1594829633.html
земля
луна
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0196a912df5bf162f711239d48547e1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, луна, солнце, космос - риа наука, москва

Наблюдению кольцеобразного затмения в Москве помешала облачность

14:38 10.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Произошло первое за 55 лет видимое с территории России кольцеобразное солнечное затмение, но в Москве его наблюдению помешала густая облачность и дождь.
Как сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, небосвод закрыт облаками по всей толще стратосферы, поэтому у жителей столичного региона нет ни единого шанса его увидеть.
Единственный способ - посмотреть трансляцию затмения на YouTube-канале Московского планетария.
В Москве максимальная фаза наступила в 14.26 мск. В этот момент Луна закрыла 0,26 диаметра Солнца, или 16%. Полностью спутник Земли уйдет с диска звезды в 15.16 мск.
Где и когда в России можно увидеть кольцеобразное солнечное затмение
8 июня, 10:15Инфографика
Где и когда в России можно увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Инфографика
Посмотреть
Лучше всего на территории России затмение было видно в городе Певек на Чукотке. Луна закрыла почти все Солнце (0,91 от его диаметра). Это произошло в 14.16 мск.
Как ранее отметили в планетарии, это первое за 55 лет подобное затмение, которое будет видно с территории России. Последнее кольцеобразное затмение было видно 20 мая 1966 года. За тот же период в нашей стране случилось семь полных солнечных затмений, рассказали в планетарии.
Затмение открывает целую серию подобных явлений на территории России, которые будут происходить летом с интервалом в 9 лет. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года — в окрестностях Москвы.
Так художник представил себе Меркурий, пролетающий через хвост кометы Энке - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:00Наука
Что ждет планеты в 2021 году. Все о ретроградном Меркурии
 
ЗемляЛунаСолнцеКосмос - РИА НаукаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45СМИ: в Греции мужчина умер на следующий день после прививки AstraZeneca
09:38В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
Лента новостейМолния