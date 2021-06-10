https://ria.ru/20210610/zatmenie-1736464259.html

Наблюдению кольцеобразного затмения в Москве помешала облачность

Наблюдению кольцеобразного затмения в Москве помешала облачность - РИА Новости, 10.06.2021

Наблюдению кольцеобразного затмения в Москве помешала облачность

Произошло первое за 55 лет видимое с территории России кольцеобразное солнечное затмение, но в Москве его наблюдению помешала густая облачность и дождь. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:38

2021-06-10T14:38

2021-06-10T14:38

земля

луна

солнце

космос - риа наука

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2db7209147c533aaaf614dd80eabf81.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Произошло первое за 55 лет видимое с территории России кольцеобразное солнечное затмение, но в Москве его наблюдению помешала густая облачность и дождь.Как сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, небосвод закрыт облаками по всей толще стратосферы, поэтому у жителей столичного региона нет ни единого шанса его увидеть.Единственный способ - посмотреть трансляцию затмения на YouTube-канале Московского планетария.В Москве максимальная фаза наступила в 14.26 мск. В этот момент Луна закрыла 0,26 диаметра Солнца, или 16%. Полностью спутник Земли уйдет с диска звезды в 15.16 мск.Лучше всего на территории России затмение было видно в городе Певек на Чукотке. Луна закрыла почти все Солнце (0,91 от его диаметра). Это произошло в 14.16 мск.Как ранее отметили в планетарии, это первое за 55 лет подобное затмение, которое будет видно с территории России. Последнее кольцеобразное затмение было видно 20 мая 1966 года. За тот же период в нашей стране случилось семь полных солнечных затмений, рассказали в планетарии.Затмение открывает целую серию подобных явлений на территории России, которые будут происходить летом с интервалом в 9 лет. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года — в окрестностях Москвы.

https://ria.ru/20210128/merkuriy-1594829633.html

земля

луна

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, луна, солнце, космос - риа наука, москва