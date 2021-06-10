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Наблюдению кольцеобразного затмения в Москве помешала облачность
Наблюдению кольцеобразного затмения в Москве помешала облачность - РИА Новости, 10.06.2021
Наблюдению кольцеобразного затмения в Москве помешала облачность
Произошло первое за 55 лет видимое с территории России кольцеобразное солнечное затмение, но в Москве его наблюдению помешала густая облачность и дождь. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:38
2021-06-10T14:38
2021-06-10T14:38
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Произошло первое за 55 лет видимое с территории России кольцеобразное солнечное затмение, но в Москве его наблюдению помешала густая облачность и дождь.Как сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, небосвод закрыт облаками по всей толще стратосферы, поэтому у жителей столичного региона нет ни единого шанса его увидеть.Единственный способ - посмотреть трансляцию затмения на YouTube-канале Московского планетария.В Москве максимальная фаза наступила в 14.26 мск. В этот момент Луна закрыла 0,26 диаметра Солнца, или 16%. Полностью спутник Земли уйдет с диска звезды в 15.16 мск.Лучше всего на территории России затмение было видно в городе Певек на Чукотке. Луна закрыла почти все Солнце (0,91 от его диаметра). Это произошло в 14.16 мск.Как ранее отметили в планетарии, это первое за 55 лет подобное затмение, которое будет видно с территории России. Последнее кольцеобразное затмение было видно 20 мая 1966 года. За тот же период в нашей стране случилось семь полных солнечных затмений, рассказали в планетарии.Затмение открывает целую серию подобных явлений на территории России, которые будут происходить летом с интервалом в 9 лет. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года — в окрестностях Москвы.
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