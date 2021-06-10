https://ria.ru/20210610/zatmenie-1736428557.html

Москвичи не смогут увидеть солнечное затмение из-за "пирога" облаков

Москвичи не смогут увидеть солнечное затмение из-за "пирога" облаков - РИА Новости, 10.06.2021

Москвичи не смогут увидеть солнечное затмение из-за "пирога" облаков

Москвичи не смогут увидеть солнечное затмение, небосвод на 100% закрыт облаками, повезет северной половине европейской части России, а также югу, сообщил РИА... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:48

2021-06-10T11:48

2021-06-10T11:51

россия

евгений тишковец

луна

космос - риа наука

московский планетарий

москва

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москвичи не смогут увидеть солнечное затмение, небосвод на 100% закрыт облаками, повезет северной половине европейской части России, а также югу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По информации Московского планетария, 10 июня произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,94 в 13.40 по московскому времени. Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14.26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца. В России кольцеобразные солнечные затмения не происходили более 50 лет."Никаких возможностей увидеть солнечное затмение у жителей Москвы и Московской области не будет. Небосвод закрыт облаками по всей толще стратосферы, везде многослойный "пирог" будет закрывать небосвод на 100%, поэтому жители столичного региона вообще не увидят затмение, нет ни одного шанса", - сообщил Тишковец.Синоптик рассказал, что увидеть солнечное затмение смогут жители северной половины европейской части России: Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии, Коми."Также просветы будут на юге России - на Кубани, в Крыму и в Оренбуржье, там тоже можно наблюдать затмение", - добавил он.

https://ria.ru/20210422/vspyshka-1729436018.html

россия

луна

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россия, евгений тишковец, луна, космос - риа наука, московский планетарий, москва