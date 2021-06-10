https://ria.ru/20210610/zakharova-1736490779.html

Захарова прокомментировала сравнение Донбасса с опухолью

Захарова прокомментировала сравнение Донбасса с опухолью - РИА Новости, 10.06.2021

Захарова прокомментировала сравнение Донбасса с опухолью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сравнение Донбасса с раковой опухолью, которое прозвучало из уст первого президента Украины,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:25

2021-06-10T16:25

2021-06-10T16:25

россия

мария захарова

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сравнение Донбасса с раковой опухолью, которое прозвучало из уст первого президента Украины, главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Леонида Кравчука."Ничего другого, кроме слова "дикость" для описания его полемики я использовать не могу. Когда я готовила комментарий, пыталась понять логику: что хотел этим сравнением сказать Кравчук? Обычно раковую опухоль вырезают из здорового тела или облучают. Мы правильно понимаем, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кравчук предлагает вырезать Донбасс с территории Украины или начать его облучать?" - заявила Захарова."Есть третий вариант, что он просто не подумал и сморозил глупость. Хотелось бы понять, что конкретно они имеют в виду", - добавила официальный представитель МИД РФ.Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Кравчук на прошлой неделе дал интервью "5 каналу", в котором заявил, что прочитал недавно мемуары украинского писателя Олеся Гончара, в которой тот писал, что "Украине стоит отрезать Донбасс как раковую опухоль, если она хочет развиваться как свободное государство". При этом на уточняющий вопрос о том, стоит ли Украине отрезать Донбасс как "раковую опухоль", Кравчук ответил следующее: "Так писал Гончар… Я не могу сегодня сказать откровенно, что нам не нужен Донбасс. Нам нужны люди Донбасса".

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/donbass-1736477485.html

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736353857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире