Захарова прокомментировала сравнение Донбасса с опухолью
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сравнение Донбасса с раковой опухолью, которое прозвучало из уст первого президента Украины, главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Леонида Кравчука.
"Ничего другого, кроме слова "дикость" для описания его полемики я использовать не могу. Когда я готовила комментарий, пыталась понять логику: что хотел этим сравнением сказать Кравчук? Обычно раковую опухоль вырезают из здорового тела или облучают. Мы правильно понимаем, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кравчук предлагает вырезать Донбасс с территории Украины или начать его облучать?" - заявила Захарова.
"Есть третий вариант, что он просто не подумал и сморозил глупость. Хотелось бы понять, что конкретно они имеют в виду", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Кравчук на прошлой неделе дал интервью "5 каналу", в котором заявил, что прочитал недавно мемуары украинского писателя Олеся Гончара, в которой тот писал, что "Украине стоит отрезать Донбасс как раковую опухоль, если она хочет развиваться как свободное государство". При этом на уточняющий вопрос о том, стоит ли Украине отрезать Донбасс как "раковую опухоль", Кравчук ответил следующее: "Так писал Гончар… Я не могу сегодня сказать откровенно, что нам не нужен Донбасс. Нам нужны люди Донбасса".