https://ria.ru/20210610/zaderzhanie-1736448645.html
Источник сообщил о задержании замглавы свердловского Мингосимущества
Источник сообщил о задержании замглавы свердловского Мингосимущества - РИА Новости, 10.06.2021
Источник сообщил о задержании замглавы свердловского Мингосимущества
Первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Елена Николаева задержана в Екатеринбурге по делу бывшего... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:15
2021-06-10T13:15
2021-06-10T13:15
алексей пьянков
елена николаева
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Елена Николаева задержана в Екатеринбурге по делу бывшего главы министерства Алексея Пьянкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В 2016 году делу о коррупции в рамках реконструкции стадиона "Екатеринбург-Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 года были арестованы экс-глава регионального министерства государственного имущества Алексей Пьянков и его заместитель Артем Богачев. По данным следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на 31,5 миллиона рублей за общее покровительство и содействие в выкупе недвижимости по завышенной в несколько раз стоимости. Оба фигуранта были сначала арестованы, затем отпущены под залог.Он заявил, что все задержанные имеют связи с Пьянковым. По его словам, местоположение самого Пьянкова и его экс-зама Богачева не установлено, у следователей есть подозрение, что они могут попытаться скрыться от правосудия.Официальным комментарием следствия и властей региона РИА Новости пока не располагает.
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алексей пьянков, елена николаева, свердловская область, екатеринбург, происшествия