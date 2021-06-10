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Источник сообщил о задержании замглавы свердловского Мингосимущества
Источник сообщил о задержании замглавы свердловского Мингосимущества - РИА Новости, 10.06.2021
Источник сообщил о задержании замглавы свердловского Мингосимущества
Первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Елена Николаева задержана в Екатеринбурге по делу бывшего... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:15
2021-06-10T13:15
алексей пьянков
елена николаева
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Елена Николаева задержана в Екатеринбурге по делу бывшего главы министерства Алексея Пьянкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В 2016 году делу о коррупции в рамках реконструкции стадиона "Екатеринбург-Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 года были арестованы экс-глава регионального министерства государственного имущества Алексей Пьянков и его заместитель Артем Богачев. По данным следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на 31,5 миллиона рублей за общее покровительство и содействие в выкупе недвижимости по завышенной в несколько раз стоимости. Оба фигуранта были сначала арестованы, затем отпущены под залог.Он заявил, что все задержанные имеют связи с Пьянковым. По его словам, местоположение самого Пьянкова и его экс-зама Богачева не установлено, у следователей есть подозрение, что они могут попытаться скрыться от правосудия.Официальным комментарием следствия и властей региона РИА Новости пока не располагает.
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алексей пьянков, елена николаева, свердловская область, екатеринбург, происшествия

Источник сообщил о задержании замглавы свердловского Мингосимущества

13:15 10.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на стадион "Екатеринбург Арена"
Вид на стадион Екатеринбург Арена - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Елена Николаева задержана в Екатеринбурге по делу бывшего главы министерства Алексея Пьянкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В 2016 году делу о коррупции в рамках реконструкции стадиона "Екатеринбург-Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 года были арестованы экс-глава регионального министерства государственного имущества Алексей Пьянков и его заместитель Артем Богачев. По данным следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на 31,5 миллиона рублей за общее покровительство и содействие в выкупе недвижимости по завышенной в несколько раз стоимости. Оба фигуранта были сначала арестованы, затем отпущены под залог.
"Мероприятия (обыски) проводились по 11 адресам. Задержаны 10 человек, среди которых Николаева. Меры пресечения будут завтра избраны", - сказал собеседник агентства.
Он заявил, что все задержанные имеют связи с Пьянковым. По его словам, местоположение самого Пьянкова и его экс-зама Богачева не установлено, у следователей есть подозрение, что они могут попытаться скрыться от правосудия.
Официальным комментарием следствия и властей региона РИА Новости пока не располагает.
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Алексей ПьянковЕлена НиколаеваСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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