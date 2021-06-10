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Источник сообщил о задержании сына экс-спикера парламента Дагестана
Источник сообщил о задержании сына экс-спикера парламента Дагестана - РИА Новости, 10.06.2021
Источник сообщил о задержании сына экс-спикера парламента Дагестана
МАХАЧКАЛА, 10 июн – РИА Новости. Сын бывшего спикера народного собрания Дагестана (НС РД) Хизри Шихсаидова Даниял Шихсаидов задержан после избиения депутата... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:07
2021-06-10T11:07
2021-06-10T11:43
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 10 июн – РИА Новости. Сын бывшего спикера народного собрания Дагестана (НС РД) Хизри Шихсаидова Даниял Шихсаидов задержан после избиения депутата дагестанского парламента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как на центральной площади Махачкалы возле Дома профсоюзов несколько человек бьют мужчину. После того, как он упал от ударов и попытался подняться, стоявший рядом с ним мужчина ударил его ногой по голове."Сын экс-спикера Хизри Шихсаидова Даниял задержан сотрудниками правоохранительных органов. Даниял Шихсаидов был задержан за избиение депутата НС РД в день подведения итогов праймериз", – сообщил собеседник.
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республика дагестан, происшествия