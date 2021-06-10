https://ria.ru/20210610/zaderzhanie-1736417067.html

Источник сообщил о задержании сына экс-спикера парламента Дагестана

Источник сообщил о задержании сына экс-спикера парламента Дагестана - РИА Новости, 10.06.2021

Источник сообщил о задержании сына экс-спикера парламента Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 июн – РИА Новости. Сын бывшего спикера народного собрания Дагестана (НС РД) Хизри Шихсаидова Даниял Шихсаидов задержан после избиения депутата... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:07

2021-06-10T11:07

2021-06-10T11:43

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 10 июн – РИА Новости. Сын бывшего спикера народного собрания Дагестана (НС РД) Хизри Шихсаидова Даниял Шихсаидов задержан после избиения депутата дагестанского парламента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как на центральной площади Махачкалы возле Дома профсоюзов несколько человек бьют мужчину. После того, как он упал от ударов и попытался подняться, стоявший рядом с ним мужчина ударил его ногой по голове."Сын экс-спикера Хизри Шихсаидова Даниял задержан сотрудниками правоохранительных органов. Даниял Шихсаидов был задержан за избиение депутата НС РД в день подведения итогов праймериз", – сообщил собеседник.

https://ria.ru/20210609/post-1736256274.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия