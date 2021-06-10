https://ria.ru/20210610/yandeks-1736428823.html

"Яндекс" представил масштабное обновление поиска

"Яндекс" представил масштабное обновление поиска - РИА Новости, 10.06.2021

"Яндекс" представил масштабное обновление поиска

"Яндекс" представил обновление поиска Y1, направленное на экономию времени пользователей, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:48

2021-06-10T11:48

2021-06-10T11:48

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Яндекс" представил обновление поиска Y1, направленное на экономию времени пользователей, говорится в сообщении компании.Поиск научился находить нужный фрагмент видео по смыслу текстового запроса и начал давать больше быстрых ответов, в том числе добавил новый формат, который помогает изучить тему запроса подробнее. "В обновлении Y1 "Яндекс" впервые применил новые генеративные нейросети YaLM, которые умеют составлять тексты на русском языке и сейчас уже помогают давать ответы поиску и Алисе", - уточняется в сообщении.В частности, появился поиск фрагмента видео. Для того чтобы найти нужный фрагмент, поиск сопоставляет смысл запроса с содержанием видео: и с картинкой, и со звуковой дорожкой. Поиск фрагмента видео работает для разных инструкций, не только кулинарных.Кроме того, стало больше быстрых ответов, и они стали разнообразнее. Помимо этого, в поиске появился новый тип быстрых ответов, которые помогают подробнее изучить тему запроса, показывая запросы других пользователей по этой теме и ответы на них. В приложении также заработала умная камера. Она умеет находить и распознавать объекты, подсказывать, сколько они стоят и где их можно купить, переводить с иностранных языков, делать и автоматически улучшать сканы документов."Яндекс" также начал анализировать отзывы, обобщать их и показывать в результатах поиска визуальную шкалу оценок. Кроме того, пользователи приложения на iOS и Android могут включить автоматический определитель номера, чтобы избавиться от нежелательных звонков и не тратить время на общение со спамерами.В основе большинства улучшений лежат нейросети, обученные на огромных массивах данных. Они определяют смысловую близость текста и видео, чтобы найти самый релевантный фрагмент. Такие нейросети определяют тональность отзывов, которые оставляют люди, и отвечают за визуальный поиск в умной камере.

https://realty.ria.ru/20210603/pik_yandeks-1735524694.html

https://realty.ria.ru/20210601/yandex-1735118297.html

https://ria.ru/20210528/yandeks-1734637129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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