https://ria.ru/20210610/vzryv-1736414886.html

При взрыве газа в доме в Саратовской области пострадал человек

При взрыве газа в доме в Саратовской области пострадал человек - РИА Новости, 10.06.2021

При взрыве газа в доме в Саратовской области пострадал человек

Взрыв бытового газа с последующим пожаром произошел в четверг в жилом многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, в результате пострадал один... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:56

2021-06-10T10:56

2021-06-10T11:51

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ртищево

саратовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf2aa19b1e7efb2d780b6c756f9287c.jpg

САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Взрыв бытового газа с последующим пожаром произошел в четверг в жилом многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Как уточнила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова, сообщение о пожаре в двухэтажном двухподъездном кирпичном доме по адресу: Ртищево, улица Рахова, 4, поступило в МЧС в 10.24 (9.24 мск)."Пожар внутри квартиры на первом этаже. Травмирован один человек. В 10.43 (9.43 мск) ликвидация пожара на площади 40 квадратных метров. Причина устанавливается", - сказала она.Прокуратура начала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, где пострадал один человек, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона."В одной из квартир, расположенной на первом этаже двухэтажного дома по улице Рахова в Ртищево, произошел взрыв бытового газа. В результате пострадал мужчина 1982 года рождения, который госпитализирован. В настоящее время устанавливается причина взрыва. Ртищевская межрайонная прокуратура организовала проверку, на место выехал межрайонный прокурор Александр Лебедев", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области находится в реанимации в тяжелом состоянии, позже сообщил РИА Новости советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов."Состояние пострадавшего тяжелое, стабильное, он находится в реанимации. Ему оказывается медицинская помощь в полном объеме", - сказал Колоколов.Он отметил, что в настоящее время пациенту не требуется транспортировка в Саратов, но при необходимости будут проведены консультации со специалистами лечебных учреждений областного центра.

https://ria.ru/20210609/ingushetiya-1736288545.html

https://ria.ru/20210602/sostoyanie-1735227221.html

https://ria.ru/20210419/vzryvy-1729016224.html

россия

ртищево

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ртищево, саратовская область, происшествия