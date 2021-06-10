При взрыве газа в доме в Саратовской области пострадал человек
10:56 10.06.2021 (обновлено: 11:51 10.06.2021)
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Взрыв бытового газа с последующим пожаром произошел в четверг в жилом многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"По предварительным данным, в жилом доме в Ртищево произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар, квартира сильно выгорела. В результате происшествия пострадал мужчина", - сказал собеседник агентства.
Как уточнила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова, сообщение о пожаре в двухэтажном двухподъездном кирпичном доме по адресу: Ртищево, улица Рахова, 4, поступило в МЧС в 10.24 (9.24 мск).
"Пожар внутри квартиры на первом этаже. Травмирован один человек. В 10.43 (9.43 мск) ликвидация пожара на площади 40 квадратных метров. Причина устанавливается", - сказала она.
Прокуратура начала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, где пострадал один человек, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.
"В одной из квартир, расположенной на первом этаже двухэтажного дома по улице Рахова в Ртищево, произошел взрыв бытового газа. В результате пострадал мужчина 1982 года рождения, который госпитализирован. В настоящее время устанавливается причина взрыва. Ртищевская межрайонная прокуратура организовала проверку, на место выехал межрайонный прокурор Александр Лебедев", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области находится в реанимации в тяжелом состоянии, позже сообщил РИА Новости советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.
"Состояние пострадавшего тяжелое, стабильное, он находится в реанимации. Ему оказывается медицинская помощь в полном объеме", - сказал Колоколов.
Он отметил, что в настоящее время пациенту не требуется транспортировка в Саратов, но при необходимости будут проведены консультации со специалистами лечебных учреждений областного центра.
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