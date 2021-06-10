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Россиянам напомнили о выплате по "старому" пенсионному возрасту
Россиянам напомнили о выплате по "старому" пенсионному возрасту - РИА Новости, 10.06.2021
Россиянам напомнили о выплате по "старому" пенсионному возрасту
Жители России могут получить средства, накопленные во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год, рассказал агентству "Прайм" заместитель... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T01:15
2021-06-10T08:46
юрий горлин
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
пенсии
деньги
общество
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Жители России могут получить средства, накопленные во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.Он пояснил, что в эти годы работодатели выплачивали за каждого официально оформленного работника по шесть процентов от его зарплаты — так формировалась накопительная часть пенсии. Кроме того, и сам работник, и работодатель могли делать дополнительные отчисления. Эти деньги аккумулировались либо в одном из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), либо в Пенсионном фонде России, их инвестировали, и в результате возникал доход. Получить эти деньги можно по достижении 55 (для женщин) или 60 (для мужчин) лет. А те, у кого есть право на досрочную пенсию, могут сделать это и раньше.Для получения денег нужно обратиться с заявлением в ПФР или НПФ — в зависимости от того, где они хранятся, заключил собеседник агентства.
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юрий горлин, россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), пенсии, деньги, общество

Россиянам напомнили о выплате по "старому" пенсионному возрасту

01:15 10.06.2021 (обновлено: 08:46 10.06.2021)
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Жители России могут получить средства, накопленные во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.
Он пояснил, что в эти годы работодатели выплачивали за каждого официально оформленного работника по шесть процентов от его зарплаты — так формировалась накопительная часть пенсии. Кроме того, и сам работник, и работодатель могли делать дополнительные отчисления. Эти деньги аккумулировались либо в одном из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), либо в Пенсионном фонде России, их инвестировали, и в результате возникал доход. Получить эти деньги можно по достижении 55 (для женщин) или 60 (для мужчин) лет. А те, у кого есть право на досрочную пенсию, могут сделать это и раньше.

"Существует три варианта выплат: пожизненно, в течение определенного срока (но не менее 10 лет) или единовременно. Возможность их реализации зависит от ряда условий", — сказал Горлин.

Для получения денег нужно обратиться с заявлением в ПФР или НПФ — в зависимости от того, где они хранятся, заключил собеседник агентства.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 01:15
Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
 
Юрий ГорлинРоссияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)ПенсииДеньгиОбщество
 
 
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