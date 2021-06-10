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Россиянам напомнили о выплате по "старому" пенсионному возрасту

Россиянам напомнили о выплате по "старому" пенсионному возрасту - РИА Новости, 10.06.2021

Россиянам напомнили о выплате по "старому" пенсионному возрасту

Жители России могут получить средства, накопленные во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год, рассказал агентству "Прайм" заместитель... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T01:15

2021-06-10T01:15

2021-06-10T08:46

юрий горлин

россия

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

пенсии

деньги

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Жители России могут получить средства, накопленные во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.Он пояснил, что в эти годы работодатели выплачивали за каждого официально оформленного работника по шесть процентов от его зарплаты — так формировалась накопительная часть пенсии. Кроме того, и сам работник, и работодатель могли делать дополнительные отчисления. Эти деньги аккумулировались либо в одном из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), либо в Пенсионном фонде России, их инвестировали, и в результате возникал доход. Получить эти деньги можно по достижении 55 (для женщин) или 60 (для мужчин) лет. А те, у кого есть право на досрочную пенсию, могут сделать это и раньше.Для получения денег нужно обратиться с заявлением в ПФР или НПФ — в зависимости от того, где они хранятся, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210604/dokhody-1735532594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий горлин, россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), пенсии, деньги, общество