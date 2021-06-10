https://ria.ru/20210610/vychet-1736383055.html

Назван способ получить налоговый вычет после COVID-19

Назван способ получить налоговый вычет после COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021

Назван способ получить налоговый вычет после COVID-19

Для восстановления после COVID-19 необходимы медицинские обследования и физическая реабилитация. Можно ли получить за это налоговый вычет, рассказал в интервью... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T02:10

2021-06-10T02:10

2021-06-10T02:10

распространение коронавируса

taxadvisor

виктор андреев

коронавирус covid-19

россия

налоги

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Для восстановления после COVID-19 необходимы медицинские обследования и физическая реабилитация. Можно ли получить за это налоговый вычет, рассказал в интервью радио Sputnik налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев.Прежде всего, налоговый вычет полагается за оплату санаторно-курортного лечения, напомнил он. Покупка лекарств, лабораторные исследования и инструментальная диагностика также предполагают оформление вычетов.Кроме того, с января 2022 года можно будет оформить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, полученные в 2021 году, добавил он."В Налоговый кодекс внесли право на получение вычета при оплате вами физкультурно-оздоровительных мероприятий. Но нужно, чтобы организация, в которой вам оказывают услуги, была внесена в специальный реестр, которым будет заниматься Министерство спорта ", — уточнил Андреев.

https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733188155.html

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2021

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taxadvisor, виктор андреев, коронавирус covid-19, россия, налоги, общество