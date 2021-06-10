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Назван способ получить налоговый вычет после COVID-19
Назван способ получить налоговый вычет после COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021
Назван способ получить налоговый вычет после COVID-19
Для восстановления после COVID-19 необходимы медицинские обследования и физическая реабилитация. Можно ли получить за это налоговый вычет, рассказал в интервью... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T02:10
2021-06-10T02:10
2021-06-10T02:10
распространение коронавируса
taxadvisor
виктор андреев
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россия
налоги
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Для восстановления после COVID-19 необходимы медицинские обследования и физическая реабилитация. Можно ли получить за это налоговый вычет, рассказал в интервью радио Sputnik налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев.Прежде всего, налоговый вычет полагается за оплату санаторно-курортного лечения, напомнил он. Покупка лекарств, лабораторные исследования и инструментальная диагностика также предполагают оформление вычетов.Кроме того, с января 2022 года можно будет оформить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, полученные в 2021 году, добавил он."В Налоговый кодекс внесли право на получение вычета при оплате вами физкультурно-оздоровительных мероприятий. Но нужно, чтобы организация, в которой вам оказывают услуги, была внесена в специальный реестр, которым будет заниматься Министерство спорта ", — уточнил Андреев.
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taxadvisor, виктор андреев, коронавирус covid-19, россия, налоги, общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Для восстановления после COVID-19 необходимы медицинские обследования и физическая реабилитация. Можно ли получить за это налоговый
вычет, рассказал в интервью радио Sputnik
налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев.
Прежде всего, налоговый вычет полагается за оплату санаторно-курортного лечения, напомнил он. Покупка лекарств, лабораторные исследования и инструментальная диагностика также предполагают оформление вычетов.
"Есть два вида медицинских услуг применительно к налоговому вычету — дорогостоящее лечение и все остальное. Список видов дорогостоящего лечения отдельно установлен правительством, там предел вычета — до двух миллионов рублей. Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей. Если вы оплачиваете лечение и у вас есть подтверждающие документы, вы можете оформить вычет", — сказал Андреев.
Кроме того, с января 2022 года можно будет оформить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, полученные в 2021 году, добавил он.
"В Налоговый кодекс внесли право на получение вычета при оплате вами физкультурно-оздоровительных мероприятий. Но нужно, чтобы организация, в которой вам оказывают услуги, была внесена в специальный реестр, которым будет заниматься Министерство спорта ", — уточнил Андреев.