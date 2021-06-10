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Алексей Вялкин: "Экспоцентр" – площадка для новых возможностей

Алексей Вялкин: "Экспоцентр" – площадка для новых возможностей - РИА Новости, 10.06.2021

Алексей Вялкин: "Экспоцентр" – площадка для новых возможностей

Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" является ведущей выставочной площадкой России. Ежегодно здесь проходит более 100 специализированных выставок. О... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:22

2021-06-10T16:22

2021-06-10T16:23

экспоцентр

интервью

новости компаний - экономика

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Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" является ведущей выставочной площадкой России. Ежегодно здесь проходит более 100 специализированных выставок. О перспективах развития выставочной площадки, содействии науке и бизнесу, помощи в продвижении новых проектов и своем первом дне работы в "Экспоцентре" корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказал генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Алексей Вялкин.- Алексей Григорьевич, поздравляем с недавним избранием генеральным директором выставочной компании "Экспоцентр". Как прошел ваш первый день в должности руководителя огромной площадки?- Первый день моей работы в "Экспоцентре" начался с открытия выставки "Продэкспо". Это одна из крупнейших отраслевых выставок. В предыдущие годы мне как представителю Торгово-промышленной палаты РФ доводилось участвовать в формировании деловой программы, а узнать, как все функционирует изнутри, пришлось впервые. Это серьезная, слаженная работа всего коллектива – от подготовительных этапов до торжественной церемонии открытия мероприятия. Буквально с первых минут пришло понимание, что мне повезло. Считаю, что все те компетенции, тот опыт который я приобрел за многолетнюю работу в финансовом секторе и проектном управлении могут быть полезны и в выставочной компании. - Если коротко, что для вас "Экспоцентр"?- Экспоцентр – это площадка для новых возможностей и вызов для меня, как руководителя.- Много лет вы занимались вопросами инвестиционной деятельности в Торгово-промышленной палате. Чем, по вашему мнению, отраслевые выставки могут быть полезны инвесторам и бизнесу?- Бизнес без инвестиций и финансов жить не может. Одна из наших приоритетных задач - внедрение и интеграция тех форматов, которые уже отлично зарекомендовали себя и приносят пользу: презентация стартапов, представление новых технологий и проведение презентационных сессий инвестиционных проектов предприятий. Например, на "Металлообработке-2021" мы попробовали такую форму, как презентационные сессии инвестиционных проектов. Предприятия, которые готовы развиваться, модернизироваться, которые ищут партеров, инвесторов, финансовые ресурсы могут представить инвестиционнный проект развития своего предприятия. И здесь уже наша задача – пригласить на площадку "Экспоцентра" ту целевую аудиторию, тех людей, которые не только заинтересованы в продукте компании, но и проявляют интерес быть партнерами предприятия.Опыт презентации новых технологий и стартапов также был опробован на прошедшей недавно выставке "Металлообработка". Наши коллеги из Сколково сделали стартап зону, где молодые ребята представляли свои разработки. Мы понимаем, что государство делает достаточно много, чтобы поддержать инноваторов. Наша площадка, в свою очередь, тоже готова предоставить возможность для развития и продвижения уникального продукта. "Экспоцентр" здесь выступает как связующее звено между уникальным предложением, ноу-хау и бизнес-инвестором, заинтересованным в развитии нового направления. И, конечно, "Экспоцентр" может быть полезным для государственных институтов развития, отраслевых объединений предпринимателей. - Планируете ли вы расширять выставочную программу "Экспоцентра", какие изменения его ждут? - Ежегодно выставочный календарь "Экспоцентра" включает в себя более ста выставок. На мой взгляд, особое внимание необходимо будет уделить развитию инвестиционных возможностей и проектов. Опыт показывает, что, даже если предприятие является солидным на рынке и готово к развитию, не всегда находятся те компетенции внутри предприятия, которые позволят ему разработать инвестиционный проект. Тема это достаточно сложная, специализированная и зачастую требует компетенций другого уровня. Три года назад в ТПП совместно с Международным институтом менеджмента объединений предпринимателей был разработан модуль для обучения инвестиционному маркетингу. Эта инициатива получила большую поддержку среди предпринимателей региональных торгово-промышленных палат. Считаю, что и для участников выставочной деятельности он будет полезен. Вместе с этим, отмечу интерес зарубежных партнеров к инвестициям в российские компании и совместную работу. Так, четыре года назад в России было реализовано рекордное количество инвестиционных проектов с участием зарубежного неофшорного бизнеса - 238, в прошлом году по объективным причинам количество проектов снизилось и составило 141. Но это снижение – общеевропейская тенденция. Первое место в инвестициях заняла Германия, второе поделили Китай и США. Преимущественно инвестиции касались производственного и агропромышленного секторов. Это как раз те наши отраслевые выставки, на которые мы делаем ставку. Таким образом, мы планируем развивать околовыставочные форматы: образовательное направление, презентационные сессии, приглашение "капитанов" бизнеса, тех людей, которые сами много достигли и даже на примере своей биографии могут объяснить, как в России добиться успехов.- Из-за пандемии выставочная площадка стала использовать вариативные форматы работы с аудиторией. Будет ли продолжен этот опыт?- Все гибридные и онлайн-форматы, которые хорошо себя зарекомендовали в прошлом году, мы сохраним. Онлайн мероприятия – это оперативность, экономия средств и возможность собрать людей, которые вам нужны, но которые по тем или иным причинам не могут приехать на площадку. Например, вчера проходил совет директоров Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) , куда я имел честь быть включенным. Были коллеги из европейских государств, а также Боливии, Индии, Мексики и других стран - участников выставочного процесса. Мы встретились, подвели итоги и наметили планы на текущий и следующий выставочный год. При этом не нужно было тратить время и средства на перелет, гостиницу. Все мероприятие заняло два часа. Другое дело - выставки, где виртуальный формат, на мой взгляд, подобен виртуальному туру. Можно посмотреть продукт онлайн, можно использовать 3D технологии. Но посмотреть на экспонат вживую, потрогать его или увидеть воочию как работает станок - уже не получится. Да и живое общение никто и никогда не заменит. Посмотреть человеку в глаза, пообщаться, обсудить общие проблемы, задать вопросы, договориться о сотрудничестве – онлайн делать сложнее. Выставка – это площадка для общения, коммуникаций. Ради этого и приезжают к нам участники и посетители. Видели сегодня очереди на входе? Люди хотят живого общения, онлайн всем порядком поднадоел.- Два проекта "Экспоцентра" - Российская неделя высоких технологий и Российская неделя здравоохранения вошли в официальный план мероприятий Года науки и технологий. Какова роль отраслевых выставок в развитии этой сферы?Практически все проекты "Экспоцентра" так или иначе связаны с демонстрацией и популяризацией научно-технических разработок, инновационных технологий, передовых идей. Нам очень приятно, что такие масштабные и важные проекты как Российская неделя высоких технологий, которая открывается совсем скоро, и Российская неделя здравоохранения вошли в план мероприятий Года науки и технологий.Нам бы хотелось наглядно показать, что "Экспоцентр" является важной площадкой для продвижения инноваций и технологий, местом встреч для представителей бизнеса, науки и власти. Не секрет, что за последние 30 лет связи между академической школой и бизнесом были нарушены. И одна из основных задач "Экспоцентра" - внести свой вклад в восстановление и развитие таких связей через наши выставочно-конгрессные проекты.

https://ria.ru/20210212/ekspotsentr-1597166280.html

https://ria.ru/20210317/meropriyatie-1601621470.html

https://ria.ru/20210309/ekspotsentr-1600500273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экспоцентр, интервью, новости компаний - экономика