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Daily Express: Брюссель пришел в ярость из-за встречи Байдена и Путина
Daily Express: Брюссель пришел в ярость из-за встречи Байдена и Путина - РИА Новости, 10.06.2021
Daily Express: Брюссель пришел в ярость из-за встречи Байдена и Путина
Джо Байден вступил в "словесную войну" с Евросоюзом, пришедшим в ярость из-за того, что его не поставили в известность о предстоящей встрече президентов США и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T02:18
2021-06-10T02:18
кэллум хор
россия
брюссель
нато
евросоюз
джо байден
владимир путин
европа
сша
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Джо Байден вступил в "словесную войну" с Евросоюзом, пришедшим в ярость из-за того, что его не поставили в известность о предстоящей встрече президентов США и России, пишет газета Daily Express.Автор статьи Кэллум Хор отметил, что в среду Байден начинает свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне. Лидеры ЕС утверждают, что они "счастливы" приезду американского лидера, однако, согласно некоторым сообщениям, политики имеют разные взгляды по многим вопросов, пояснил публицист.Хор подчеркнул, что это решение разозлило Брюссель, а также обратил внимание, что Байден так и не назначил посла США в Евросоюзе. По словам обозревателя, в итоге у некоторых европейских стран появилось ощущение, что Евросоюзу нужно продемонстрировать "стратегическую независимость" от НАТО.Наконец, публицист привел слова другого высокопоставленного чиновника, по мнению которого из-за этих разногласий Европе "следует пойти своим путем".Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в швейцарской Женеве.
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кэллум хор, россия, брюссель, нато, евросоюз, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире

Daily Express: Брюссель пришел в ярость из-за встречи Байдена и Путина

02:18 10.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Джо Байден вступил в "словесную войну" с Евросоюзом, пришедшим в ярость из-за того, что его не поставили в известность о предстоящей встрече президентов США и России, пишет газета Daily Express.
Автор статьи Кэллум Хор отметил, что в среду Байден начинает свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне. Лидеры ЕС утверждают, что они "счастливы" приезду американского лидера, однако, согласно некоторым сообщениям, политики имеют разные взгляды по многим вопросов, пояснил публицист.

"Они (США. — Прим. ред.) не уведомили нас о том, что собираются объявить о проведении саммита с Путиным", — приводятся слова одного из европейских чиновников.

Хор подчеркнул, что это решение разозлило Брюссель, а также обратил внимание, что Байден так и не назначил посла США в Евросоюзе. По словам обозревателя, в итоге у некоторых европейских стран появилось ощущение, что Евросоюзу нужно продемонстрировать "стратегическую независимость" от НАТО.
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Наконец, публицист привел слова другого высокопоставленного чиновника, по мнению которого из-за этих разногласий Европе "следует пойти своим путем".
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