https://ria.ru/20210610/vstrecha-1736385529.html
Daily Express: Брюссель пришел в ярость из-за встречи Байдена и Путина
Daily Express: Брюссель пришел в ярость из-за встречи Байдена и Путина - РИА Новости, 10.06.2021
Daily Express: Брюссель пришел в ярость из-за встречи Байдена и Путина
Джо Байден вступил в "словесную войну" с Евросоюзом, пришедшим в ярость из-за того, что его не поставили в известность о предстоящей встрече президентов США и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T02:18
2021-06-10T02:18
2021-06-10T02:18
кэллум хор
россия
брюссель
нато
евросоюз
джо байден
владимир путин
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733325299_0:84:3074:1813_1920x0_80_0_0_d661d9e52642dc52ae89d620a1c6db19.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Джо Байден вступил в "словесную войну" с Евросоюзом, пришедшим в ярость из-за того, что его не поставили в известность о предстоящей встрече президентов США и России, пишет газета Daily Express.Автор статьи Кэллум Хор отметил, что в среду Байден начинает свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне. Лидеры ЕС утверждают, что они "счастливы" приезду американского лидера, однако, согласно некоторым сообщениям, политики имеют разные взгляды по многим вопросов, пояснил публицист.Хор подчеркнул, что это решение разозлило Брюссель, а также обратил внимание, что Байден так и не назначил посла США в Евросоюзе. По словам обозревателя, в итоге у некоторых европейских стран появилось ощущение, что Евросоюзу нужно продемонстрировать "стратегическую независимость" от НАТО.Наконец, публицист привел слова другого высокопоставленного чиновника, по мнению которого из-за этих разногласий Европе "следует пойти своим путем".Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в швейцарской Женеве.
https://ria.ru/20210608/torg-1736102363.html
https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html
россия
брюссель
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733325299_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_0464038b9fdad8c78e99f1530f648748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кэллум хор, россия, брюссель, нато, евросоюз, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире