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Названо время для покупки долларов и евро
Названо время для покупки долларов и евро - РИА Новости, 10.06.2021
Названо время для покупки долларов и евро
Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ “Универ Капитал” Андрей Верников в беседе с агентством “Прайм” рассказал, как выгадать лучшее... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T02:15
2021-06-10T02:15
2021-06-10T02:15
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андрей верников
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доллар
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экономика
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ “Универ Капитал” Андрей Верников в беседе с агентством “Прайм” рассказал, как выгадать лучшее время для покупки долларов и евро.Чтобы выбрать оптимальный момент, следует оценивать риторику американского Федрезерва, посоветовал эксперт. Так, если к концу года ФРС начнет обсуждать планы сворачивания поддержки экономики, то доллар может окрепнуть ко всем валютам, пояснил собеседник агентства.Он также назвал основания для сезонного укрепления рубля в четвертом квартале — это рост цен на нефть и увеличение притока экспортной выручки. Доллар, считает эксперт, реально можно будет купить по 70-71, а евро по 87.Однако “сверхсильного укрепления рубля” Верников не ожидает, поскольку к концу года вырастет приток рублевой ликвидности в экономику.
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ик "универ капитал", россия, андрей верников, сша, доллар, рубль, экономика