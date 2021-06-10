https://ria.ru/20210610/vremya-1736384024.html

Названо время для покупки долларов и евро

Названо время для покупки долларов и евро - РИА Новости, 10.06.2021

Названо время для покупки долларов и евро

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ “Универ Капитал” Андрей Верников в беседе с агентством “Прайм” рассказал, как выгадать лучшее... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T02:15

2021-06-10T02:15

2021-06-10T02:15

ик "универ капитал"

россия

андрей верников

сша

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ “Универ Капитал” Андрей Верников в беседе с агентством “Прайм” рассказал, как выгадать лучшее время для покупки долларов и евро.Чтобы выбрать оптимальный момент, следует оценивать риторику американского Федрезерва, посоветовал эксперт. Так, если к концу года ФРС начнет обсуждать планы сворачивания поддержки экономики, то доллар может окрепнуть ко всем валютам, пояснил собеседник агентства.Он также назвал основания для сезонного укрепления рубля в четвертом квартале — это рост цен на нефть и увеличение притока экспортной выручки. Доллар, считает эксперт, реально можно будет купить по 70-71, а евро по 87.Однако “сверхсильного укрепления рубля” Верников не ожидает, поскольку к концу года вырастет приток рублевой ликвидности в экономику.

https://ria.ru/20210609/dollary-1736225372.html

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ик "универ капитал", россия, андрей верников, сша, доллар, рубль, экономика