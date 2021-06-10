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Названо время для покупки долларов и евро
Названо время для покупки долларов и евро - РИА Новости, 10.06.2021
Названо время для покупки долларов и евро
Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ “Универ Капитал” Андрей Верников в беседе с агентством “Прайм” рассказал, как выгадать лучшее... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T02:15
2021-06-10T02:15
ик "универ капитал"
россия
андрей верников
сша
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ “Универ Капитал” Андрей Верников в беседе с агентством “Прайм” рассказал, как выгадать лучшее время для покупки долларов и евро.Чтобы выбрать оптимальный момент, следует оценивать риторику американского Федрезерва, посоветовал эксперт. Так, если к концу года ФРС начнет обсуждать планы сворачивания поддержки экономики, то доллар может окрепнуть ко всем валютам, пояснил собеседник агентства.Он также назвал основания для сезонного укрепления рубля в четвертом квартале — это рост цен на нефть и увеличение притока экспортной выручки. Доллар, считает эксперт, реально можно будет купить по 70-71, а евро по 87.Однако “сверхсильного укрепления рубля” Верников не ожидает, поскольку к концу года вырастет приток рублевой ликвидности в экономику.
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ик "универ капитал", россия, андрей верников, сша, доллар, рубль, экономика

Названо время для покупки долларов и евро

02:15 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро
Электронное табло со знаками доллара и евро - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ “Универ Капитал” Андрей Верников в беседе с агентством “Прайм” рассказал, как выгадать лучшее время для покупки долларов и евро.
Чтобы выбрать оптимальный момент, следует оценивать риторику американского Федрезерва, посоветовал эксперт. Так, если к концу года ФРС начнет обсуждать планы сворачивания поддержки экономики, то доллар может окрепнуть ко всем валютам, пояснил собеседник агентства.

“Монетарная политика Евроцентробанка остается предельно мягкой, но инфляция в ЕС пока ниже, чем в США, так что и вероятность, что европейцы начнут “закручивать гайки”, ниже”, — добавил Верников.

Он также назвал основания для сезонного укрепления рубля в четвертом квартале — это рост цен на нефть и увеличение притока экспортной выручки. Доллар, считает эксперт, реально можно будет купить по 70-71, а евро по 87.
Однако “сверхсильного укрепления рубля” Верников не ожидает, поскольку к концу года вырастет приток рублевой ликвидности в экономику.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 01:15
Россиянам посоветовали, на что лучше заменить доллары
 
ИК "Универ Капитал"РоссияАндрей ВерниковСШАДолларРубльЭкономика
 
 
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