https://ria.ru/20210610/voznesenie-1736484493.html

Патриарх Кирилл рассказал, как люди смогут проходить сквозь стены

Патриарх Кирилл рассказал, как люди смогут проходить сквозь стены - РИА Новости, 10.06.2021

Патриарх Кирилл рассказал, как люди смогут проходить сквозь стены

Тела воскресших после второго пришествия Господа не будут подчиняться законам физики, так как станут подобны телу воскресшего Иисуса Христа, который мог... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:58

2021-06-10T15:58

2021-06-10T15:58

религия и мировоззрение

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Тела воскресших после второго пришествия Господа не будут подчиняться законам физики, так как станут подобны телу воскресшего Иисуса Христа, который мог проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Вознесения Господня.Православные христиане отмечают Вознесение через 40 дней после Пасхи, в 2021 году оно выпало на 10 июня. В этот день, по церковному преданию, Христос вывел учеников из Иерусалима в Вифанию, на гору Елеон, и благословил, а затем вознесся на небеса."Те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела – тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после своего Воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства. Преображенное тело уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело. Вот такая действительно великая тайна, по слову апостола Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о Вознесении Господа и Спасителя", - сказал патриарх в проповеди после литургии в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.Он отметил, что проповедь в день Вознесения Господня должна учить христиан в своих целях устремляться за пределы человеческой жизни."Наша ценностная ориентация, наше целеполагание не должны ограничиваться нашей земной жизнью. Мы должны иметь в виду вечную перспективу, а кто ограничивается только земными целями, проигрывает безвозвратно", - добавил предстоятель Русской православной церкви.

https://ria.ru/20210610/iisus-1736342035.html

https://ria.ru/20200527/1572034685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь