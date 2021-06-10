Патриарх Кирилл рассказал, как люди смогут проходить сквозь стены
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Тела воскресших после второго пришествия Господа не будут подчиняться законам физики, так как станут подобны телу воскресшего Иисуса Христа, который мог проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Вознесения Господня.
Православные христиане отмечают Вознесение через 40 дней после Пасхи, в 2021 году оно выпало на 10 июня. В этот день, по церковному преданию, Христос вывел учеников из Иерусалима в Вифанию, на гору Елеон, и благословил, а затем вознесся на небеса.
"Те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела – тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после своего Воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства. Преображенное тело уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело. Вот такая действительно великая тайна, по слову апостола Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о Вознесении Господа и Спасителя", - сказал патриарх в проповеди после литургии в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
Он отметил, что проповедь в день Вознесения Господня должна учить христиан в своих целях устремляться за пределы человеческой жизни.
"Наша ценностная ориентация, наше целеполагание не должны ограничиваться нашей земной жизнью. Мы должны иметь в виду вечную перспективу, а кто ограничивается только земными целями, проигрывает безвозвратно", - добавил предстоятель Русской православной церкви.