https://ria.ru/20210610/voditeli-1736451667.html

Врио главы Тувы поручил применять к пьяным водителям более жесткие меры

Врио главы Тувы поручил применять к пьяным водителям более жесткие меры - РИА Новости, 10.06.2021

Врио главы Тувы поручил применять к пьяным водителям более жесткие меры

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг для комплексного решения в борьбе с водителями, позволяющими садиться за руль в пьяном виде,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:29

2021-06-10T13:29

2021-06-10T13:29

владислав ховалыг

чаа-хольский район

республика тыва

общество

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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг для комплексного решения в борьбе с водителями, позволяющими садиться за руль в пьяном виде, потребовал применять к ним не только предусмотренное законодательством наказание, но и разработать другие методы воздействия, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.По данным властей, поводом для ужесточения мер против любителей пьяной езды послужила информация регионального МВД, прозвучавшая на еженедельном аппаратном совещании в правительстве республики. По данным полиции, за первую неделю июня автоинспекторами было задержано за управление в состоянии алкогольного опьянения 56 водителей, среди которых были учитель, чиновник и работник республиканской больницы. Причем трое попались на пьяном вождении повторно, за что привлечены к уголовной ответственности."В Туве к водителям, задержанным за управление транспортом в состояния опьянения, могут применить не только наказания, предусмотренные административным кодексом. Врио главы республики Владислав Ховалыг считает, что нарушения подобного рода не должны оставаться без последствий со стороны руководства коллективов, в которых работают провинившиеся. Он поставил задачу министру общественной безопасности региона разработать перечень поручений по каждому факту вождения в нетрезвом виде", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что именно пьянство за рулем стало причиной резонансного ДТП, произошедшего в Туве на прошлой неделе. В Чаа-Хольском районе пьяный водитель, лишенный права управления транспортом, перевозил в кузове грузовика 19 человек, включая шестерых несовершеннолетних. Автомобиль перевернулся, девять человек получили ранения.

https://ria.ru/20210608/tuva-1736094412.html

https://ria.ru/20210514/tuva-1732376976.html

чаа-хольский район

республика тыва

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владислав ховалыг, чаа-хольский район, республика тыва, общество