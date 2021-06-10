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Врио главы Тувы поручил применять к пьяным водителям более жесткие меры
Врио главы Тувы поручил применять к пьяным водителям более жесткие меры - РИА Новости, 10.06.2021
Врио главы Тувы поручил применять к пьяным водителям более жесткие меры
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг для комплексного решения в борьбе с водителями, позволяющими садиться за руль в пьяном виде,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:29
2021-06-10T13:29
владислав ховалыг
чаа-хольский район
республика тыва
общество
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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг для комплексного решения в борьбе с водителями, позволяющими садиться за руль в пьяном виде, потребовал применять к ним не только предусмотренное законодательством наказание, но и разработать другие методы воздействия, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.По данным властей, поводом для ужесточения мер против любителей пьяной езды послужила информация регионального МВД, прозвучавшая на еженедельном аппаратном совещании в правительстве республики. По данным полиции, за первую неделю июня автоинспекторами было задержано за управление в состоянии алкогольного опьянения 56 водителей, среди которых были учитель, чиновник и работник республиканской больницы. Причем трое попались на пьяном вождении повторно, за что привлечены к уголовной ответственности."В Туве к водителям, задержанным за управление транспортом в состояния опьянения, могут применить не только наказания, предусмотренные административным кодексом. Врио главы республики Владислав Ховалыг считает, что нарушения подобного рода не должны оставаться без последствий со стороны руководства коллективов, в которых работают провинившиеся. Он поставил задачу министру общественной безопасности региона разработать перечень поручений по каждому факту вождения в нетрезвом виде", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что именно пьянство за рулем стало причиной резонансного ДТП, произошедшего в Туве на прошлой неделе. В Чаа-Хольском районе пьяный водитель, лишенный права управления транспортом, перевозил в кузове грузовика 19 человек, включая шестерых несовершеннолетних. Автомобиль перевернулся, девять человек получили ранения.
https://ria.ru/20210608/tuva-1736094412.html
https://ria.ru/20210514/tuva-1732376976.html
чаа-хольский район
республика тыва
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владислав ховалыг, чаа-хольский район, республика тыва, общество

Врио главы Тувы поручил применять к пьяным водителям более жесткие меры

13:29 10.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства ТувыВрио главы Тувы Владислав Ховалыг
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тувы
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг для комплексного решения в борьбе с водителями, позволяющими садиться за руль в пьяном виде, потребовал применять к ним не только предусмотренное законодательством наказание, но и разработать другие методы воздействия, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По данным властей, поводом для ужесточения мер против любителей пьяной езды послужила информация регионального МВД, прозвучавшая на еженедельном аппаратном совещании в правительстве республики. По данным полиции, за первую неделю июня автоинспекторами было задержано за управление в состоянии алкогольного опьянения 56 водителей, среди которых были учитель, чиновник и работник республиканской больницы. Причем трое попались на пьяном вождении повторно, за что привлечены к уголовной ответственности.
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"В Туве к водителям, задержанным за управление транспортом в состояния опьянения, могут применить не только наказания, предусмотренные административным кодексом. Врио главы республики Владислав Ховалыг считает, что нарушения подобного рода не должны оставаться без последствий со стороны руководства коллективов, в которых работают провинившиеся. Он поставил задачу министру общественной безопасности региона разработать перечень поручений по каждому факту вождения в нетрезвом виде", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что именно пьянство за рулем стало причиной резонансного ДТП, произошедшего в Туве на прошлой неделе. В Чаа-Хольском районе пьяный водитель, лишенный права управления транспортом, перевозил в кузове грузовика 19 человек, включая шестерых несовершеннолетних. Автомобиль перевернулся, девять человек получили ранения.
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Владислав ХовалыгЧаа-Хольский районРеспублика ТываОбщество
 
 
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