https://ria.ru/20210610/vinodely-1736436310.html

Виноделы Ростовской области смогут получить господдержку

Виноделы Ростовской области смогут получить господдержку - РИА Новости, 10.06.2021

Виноделы Ростовской области смогут получить господдержку

Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли закон о развитии виноградарства и виноделия в регионе, позволяющий систематизировать меры... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:15

2021-06-10T12:15

2021-06-10T12:15

ростовская область

александр ищенко

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601353589_0:53:3454:1996_1920x0_80_0_0_4f2de6bdab79b63a0e54d01bbd3c4764.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли закон о развитии виноградарства и виноделия в регионе, позволяющий систематизировать меры поддержки виноградарей и предусмотреть их для виноделов, передает корреспондент РИА Новости."До настоящего времени основной упор господдержки делался на виноградарство. Работа винодельческих комплексов не получала акцентированной государственной поддержки. Сегодня это меняется: в новом областном законе прописаны условия, обязательства и механизмы оказания действенных стимулов для донских виноделов", - сказал журналистам председатель законодательного собрания области Александр Ищенко.Согласно закону, теперь средства областного бюджета могут выделяться, в том числе, на развитие "винного туризма", обновление оборудования для виноделия. Документ также позволяет рассмотреть возможность отмены уплаты акцизов на отечественный виноград, используемый для производства вин.Кроме того, по данным парламентариев, закон позволит создать правовую базу для эффективной госполитики в сфере виноградарства и виноделия, систематизировать меры поддержки и создать стимулы для предприятий региона, занятых выращиванием винограда, в первую очередь автохтонных сортов, и производством вина.В 2021 году из федерального бюджета на эту сферу региону были направлены 47,5 миллиона рублей. Из областного бюджета на развитие виноградарства на текущий год предусмотрено 53,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210610/lesopolosy-1736428213.html

https://realty.ria.ru/20210608/zhile-1736106811.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ищенко, экономика