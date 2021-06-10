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Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20210610/vinodely-1736436310.html
Виноделы Ростовской области смогут получить господдержку
Виноделы Ростовской области смогут получить господдержку - РИА Новости, 10.06.2021
Виноделы Ростовской области смогут получить господдержку
Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли закон о развитии виноградарства и виноделия в регионе, позволяющий систематизировать меры... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:15
2021-06-10T12:15
ростовская область
александр ищенко
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли закон о развитии виноградарства и виноделия в регионе, позволяющий систематизировать меры поддержки виноградарей и предусмотреть их для виноделов, передает корреспондент РИА Новости."До настоящего времени основной упор господдержки делался на виноградарство. Работа винодельческих комплексов не получала акцентированной государственной поддержки. Сегодня это меняется: в новом областном законе прописаны условия, обязательства и механизмы оказания действенных стимулов для донских виноделов", - сказал журналистам председатель законодательного собрания области Александр Ищенко.Согласно закону, теперь средства областного бюджета могут выделяться, в том числе, на развитие "винного туризма", обновление оборудования для виноделия. Документ также позволяет рассмотреть возможность отмены уплаты акцизов на отечественный виноград, используемый для производства вин.Кроме того, по данным парламентариев, закон позволит создать правовую базу для эффективной госполитики в сфере виноградарства и виноделия, систематизировать меры поддержки и создать стимулы для предприятий региона, занятых выращиванием винограда, в первую очередь автохтонных сортов, и производством вина.В 2021 году из федерального бюджета на эту сферу региону были направлены 47,5 миллиона рублей. Из областного бюджета на развитие виноградарства на текущий год предусмотрено 53,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210610/lesopolosy-1736428213.html
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александр ищенко, экономика

Виноделы Ростовской области смогут получить господдержку

12:15 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли закон о развитии виноградарства и виноделия в регионе, позволяющий систематизировать меры поддержки виноградарей и предусмотреть их для виноделов, передает корреспондент РИА Новости.
"До настоящего времени основной упор господдержки делался на виноградарство. Работа винодельческих комплексов не получала акцентированной государственной поддержки. Сегодня это меняется: в новом областном законе прописаны условия, обязательства и механизмы оказания действенных стимулов для донских виноделов", - сказал журналистам председатель законодательного собрания области Александр Ищенко.
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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Согласно закону, теперь средства областного бюджета могут выделяться, в том числе, на развитие "винного туризма", обновление оборудования для виноделия. Документ также позволяет рассмотреть возможность отмены уплаты акцизов на отечественный виноград, используемый для производства вин.
Кроме того, по данным парламентариев, закон позволит создать правовую базу для эффективной госполитики в сфере виноградарства и виноделия, систематизировать меры поддержки и создать стимулы для предприятий региона, занятых выращиванием винограда, в первую очередь автохтонных сортов, и производством вина.
В 2021 году из федерального бюджета на эту сферу региону были направлены 47,5 миллиона рублей. Из областного бюджета на развитие виноградарства на текущий год предусмотрено 53,4 миллиона рублей.
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