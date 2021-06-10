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Вилла Ла Гранж

Вилла Ла Гранж - РИА Новости, 10.06.2021

Вилла Ла Гранж

Вилла Ла Гранж и примыкающий к ней парк являются памятниками истории Швейцарии. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:26

2021-06-10T13:26

2021-06-10T13:26

джо байден

владимир путин

женева (город)

швейцария

справки

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Вилла Ла Гранж и примыкающий к ней парк являются памятниками истории Швейцарии.Первые поселения на этой территории появились в эпоху неолита, об этом свидетельствуют два менгира (камня) тех времен, расположенные в верхней части парка.Поместье в этом районе было построено в 1660-х годах Жаком Франкони (1622-1702). В 1706 году его купил банкир Марк Луллин. Позднее уже сыновья банкира в 1768-1773 годах построили оформленный во французском стиле особняк и различные хозяйственные постройки. Именно в это время усадьба получила название Ла Гранж.В 1800 году разрушенное революцией поместье Ла Гранж приобрел женевский судовладелец Франсуа Фавр (1736-1814), разбогатевший благодаря торговле с Востоком и перевозкам через порт Марселя. Франсуа Фавр преобразил дом и сад. Был построен монументальный вход со стороны набережной Гюстав-Адор со львами, беседка, оранжерея. Наследником поместья стал его сын, Гийом Фавр (1770-1851), который стал основателем обширной библиотеки Ла Гранж. В настоящее время в библиотеке Ла Гранж представлена одна из лучших книжных коллекций Женевы. В ней хранятся тысячи томов по истории, литературе и др. Самые старые тома библиотеки относятся к XV веку.В 1917 году внук Гийома, Уильям Фавр (1843-1918), подарил Женеве виллу Ла Гранж и окружающий ее парк. Городские власти должны были использовать их в качестве места для приемов. В 1918 году он также завещал городу библиотеку.В период с 1945 по 1946 год власти города создали в парке самый большой общественный розарий в Женеве, который положил начало Женевскому международному конкурсу новых сортов роз.В настоящее время в парке растет множество кедров, возраст которых превышает 200 лет, столетние дубы, платаны и буки. На территории парка расположен альпинарий с рододендронами. Особняк окружен цветочными композициями.Официальные приемы на вилле проходили уже в XIX веке. В 1864 году в главном здании усадьбы был проведен прием по случаю подписания первой Женевской конвенции об охране и облегчении участи больных и раненых воинов.В 1969 году в парке Ла Гранж папа Римский Павел VI (1897-1978) провел мессу, на которой присутствовали около 70 тысяч человек.16 июня 2021 года на вилле Ла Гранж пройдут переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

женева (город)

швейцария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, справки