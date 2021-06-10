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Вилла Ла Гранж
Вилла Ла Гранж - РИА Новости, 10.06.2021
Вилла Ла Гранж
Вилла Ла Гранж и примыкающий к ней парк являются памятниками истории Швейцарии. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:26
2021-06-10T13:26
джо байден
владимир путин
женева (город)
швейцария
справки
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Вилла Ла Гранж и примыкающий к ней парк являются памятниками истории Швейцарии.Первые поселения на этой территории появились в эпоху неолита, об этом свидетельствуют два менгира (камня) тех времен, расположенные в верхней части парка.Поместье в этом районе было построено в 1660-х годах Жаком Франкони (1622-1702). В 1706 году его купил банкир Марк Луллин. Позднее уже сыновья банкира в 1768-1773 годах построили оформленный во французском стиле особняк и различные хозяйственные постройки. Именно в это время усадьба получила название Ла Гранж.В 1800 году разрушенное революцией поместье Ла Гранж приобрел женевский судовладелец Франсуа Фавр (1736-1814), разбогатевший благодаря торговле с Востоком и перевозкам через порт Марселя. Франсуа Фавр преобразил дом и сад. Был построен монументальный вход со стороны набережной Гюстав-Адор со львами, беседка, оранжерея. Наследником поместья стал его сын, Гийом Фавр (1770-1851), который стал основателем обширной библиотеки Ла Гранж. В настоящее время в библиотеке Ла Гранж представлена одна из лучших книжных коллекций Женевы. В ней хранятся тысячи томов по истории, литературе и др. Самые старые тома библиотеки относятся к XV веку.В 1917 году внук Гийома, Уильям Фавр (1843-1918), подарил Женеве виллу Ла Гранж и окружающий ее парк. Городские власти должны были использовать их в качестве места для приемов. В 1918 году он также завещал городу библиотеку.В период с 1945 по 1946 год власти города создали в парке самый большой общественный розарий в Женеве, который положил начало Женевскому международному конкурсу новых сортов роз.В настоящее время в парке растет множество кедров, возраст которых превышает 200 лет, столетние дубы, платаны и буки. На территории парка расположен альпинарий с рододендронами. Особняк окружен цветочными композициями.Официальные приемы на вилле проходили уже в XIX веке. В 1864 году в главном здании усадьбы был проведен прием по случаю подписания первой Женевской конвенции об охране и облегчении участи больных и раненых воинов.В 1969 году в парке Ла Гранж папа Римский Павел VI (1897-1978) провел мессу, на которой присутствовали около 70 тысяч человек.16 июня 2021 года на вилле Ла Гранж пройдут переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, справки

Вилла Ла Гранж

13:26 10.06.2021
 
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniВилла Ла Гранж в Женеве
Вилла Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
Читать ria.ru в
Вилла Ла Гранж и примыкающий к ней парк являются памятниками истории Швейцарии.
Первые поселения на этой территории появились в эпоху неолита, об этом свидетельствуют два менгира (камня) тех времен, расположенные в верхней части парка.
Поместье в этом районе было построено в 1660-х годах Жаком Франкони (1622-1702). В 1706 году его купил банкир Марк Луллин. Позднее уже сыновья банкира в 1768-1773 годах построили оформленный во французском стиле особняк и различные хозяйственные постройки. Именно в это время усадьба получила название Ла Гранж.
В 1800 году разрушенное революцией поместье Ла Гранж приобрел женевский судовладелец Франсуа Фавр (1736-1814), разбогатевший благодаря торговле с Востоком и перевозкам через порт Марселя. Франсуа Фавр преобразил дом и сад. Был построен монументальный вход со стороны набережной Гюстав-Адор со львами, беседка, оранжерея.
Наследником поместья стал его сын, Гийом Фавр (1770-1851), который стал основателем обширной библиотеки Ла Гранж.
В настоящее время в библиотеке Ла Гранж представлена одна из лучших книжных коллекций Женевы. В ней хранятся тысячи томов по истории, литературе и др. Самые старые тома библиотеки относятся к XV веку.
В 1917 году внук Гийома, Уильям Фавр (1843-1918), подарил Женеве виллу Ла Гранж и окружающий ее парк. Городские власти должны были использовать их в качестве места для приемов. В 1918 году он также завещал городу библиотеку.
В период с 1945 по 1946 год власти города создали в парке самый большой общественный розарий в Женеве, который положил начало Женевскому международному конкурсу новых сортов роз.
В настоящее время в парке растет множество кедров, возраст которых превышает 200 лет, столетние дубы, платаны и буки. На территории парка расположен альпинарий с рододендронами. Особняк окружен цветочными композициями.
Официальные приемы на вилле проходили уже в XIX веке. В 1864 году в главном здании усадьбы был проведен прием по случаю подписания первой Женевской конвенции об охране и облегчении участи больных и раненых воинов.
В 1969 году в парке Ла Гранж папа Римский Павел VI (1897-1978) провел мессу, на которой присутствовали около 70 тысяч человек.
16 июня 2021 года на вилле Ла Гранж пройдут переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Джо БайденВладимир ПутинЖенева (город)ШвейцарияСправки
 
 
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