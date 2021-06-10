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Местом для саммита Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж
Местом для саммита Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж - РИА Новости, 10.06.2021
Местом для саммита Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж, сообщил федеральный департамент иностранных дел... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:01
2021-06-10T09:01
2021-06-10T09:55
россия
мид швейцарии
джо байден
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ЦЮРИХ, 10 июн — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж, сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.В Кремле эту информацию подтвердили."Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы", — добавляется в сообщении, опубликованном в Twitter.Встреча президентов США и России состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, США попали в российский список недружественных государств. В МИД отмечали, что сейчас отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него.
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россия, мид швейцарии, джо байден, владимир путин, сша, в мире