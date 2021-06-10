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Эпидемиолог оценил темпы производства вакцин от COVID-19 в России
Эпидемиолог оценил темпы производства вакцин от COVID-19 в России - РИА Новости, 10.06.2021
Эпидемиолог оценил темпы производства вакцин от COVID-19 в России
Производства вакцин от коронавируса в РФ достаточно, чтобы достичь коллективного иммунитета к осени, заявил заместитель директора по научной работе Центрального РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:15
2021-06-10T15:15
2021-06-10T15:36
вакцина "ковивак"
центр им. м. п. чумакова
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
александр горелов
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
российская академия наук
распространение коронавируса
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Производства вакцин от коронавируса в РФ достаточно, чтобы достичь коллективного иммунитета к осени, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Производства вакцин достаточно, …чтобы совершить этот рывок, мы можем это сделать", - сказал Горелов на онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, решаема ли задача по достижению коллективного иммунитета к сентябрю.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "ковивак", центр им. м. п. чумакова, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", александр горелов, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", российская академия наук, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество