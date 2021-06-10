https://ria.ru/20210610/vaktsina-1736473472.html

Эпидемиолог оценил темпы производства вакцин от COVID-19 в России

Эпидемиолог оценил темпы производства вакцин от COVID-19 в России - РИА Новости, 10.06.2021

Эпидемиолог оценил темпы производства вакцин от COVID-19 в России

Производства вакцин от коронавируса в РФ достаточно, чтобы достичь коллективного иммунитета к осени, заявил заместитель директора по научной работе Центрального РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:15

2021-06-10T15:15

2021-06-10T15:36

вакцина "ковивак"

центр им. м. п. чумакова

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

александр горелов

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

российская академия наук

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Производства вакцин от коронавируса в РФ достаточно, чтобы достичь коллективного иммунитета к осени, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Производства вакцин достаточно, …чтобы совершить этот рывок, мы можем это сделать", - сказал Горелов на онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, решаема ли задача по достижению коллективного иммунитета к сентябрю.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", центр им. м. п. чумакова, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", александр горелов, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", российская академия наук, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество