https://ria.ru/20210610/vaktsina-1736411332.html

Росздравнадзор заявил о безопасности российских вакцин от COVID-19

Росздравнадзор заявил о безопасности российских вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021

Росздравнадзор заявил о безопасности российских вакцин от COVID-19

Значительного количества нежелательных побочных реакций на вакцины от коронавируса в России не регистрируется, это говорит о том, что российские вакцины... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:35

2021-06-10T10:35

2021-06-10T10:35

распространение коронавируса

алла самойлова

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Значительного количества нежелательных побочных реакций на вакцины от коронавируса в России не регистрируется, это говорит о том, что российские вакцины безопасны, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."На сегодняшний день мы не регистрируем значительного количества побочных, нежелательных реакций от применения вакцины. Это свидетельствует о том, что вакцины наши, которые сегодня зарегистрированы в РФ, безопасны и могут рекомендоваться для прививки наших пациентов", - сказала Самойлова на конференции "ФармМедОбращение 2021".Она уточнила, что Росздравнадзором проводится постоянный мониторинг безопасности иммунопрофилактики COVID-19. В случае необходимости запрашивается дополнительная информация, анализируются акты расследования случаев побочных проявлений после вакцинации, анализируется сводная информация дневников привитых, по результатам анализов готовятся отчеты в Минздрав и в аппарат правительства, пояснила Самойлова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210609/vaktsina-1736357943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество