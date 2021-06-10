https://ria.ru/20210610/ustalost-1736508293.html

Придуман необычный способ сохранять работоспособность больше суток

Придуман необычный способ сохранять работоспособность больше суток - РИА Новости, 10.06.2021

Придуман необычный способ сохранять работоспособность больше суток

Американские ученые разработали портативное устройство, которое, пропуская электрический ток к блуждающему нерву через кожу шеи, стимулирует мозговую... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:00

2021-06-10T18:00

2021-06-10T18:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американские ученые разработали портативное устройство, которое, пропуская электрический ток к блуждающему нерву через кожу шеи, стимулирует мозговую деятельность и снимает усталость у людей, долгое время находящихся без сна. Описание приведено в журнале Communications Biology.Усталость вызывает замедление реакции и снижение внимания, что делает ее серьезной проблемой для работников, чей труд связан с длительным ненормированным рабочим днем — врачей, водителей, летчиков. Ошибки, допущенные представителями этих профессий, представляют огромную опасность для жизни многих людей.Обычно для борьбы с усталостью используют кофеин или другие химические стимуляторы. Они могут быть эффективными в некоторых случаях, но медики не рекомендуют их для постоянного применения. Поэтому ученые ищут новые немедикаментозные способы борьбы с усталостью. Один из них — неинвазивная электрическая нейромодуляция — в последнее время показывает многообещающие результаты.Ученые из Исследовательской лаборатории ВВС США под руководством Линдси Макинтайр (Lindsey McIntire) решили проверить, можно ли использовать имеющееся в продаже устройство, ранее одобренное для лечения мигрени и головных болей путем подачи электрического тока через кожу, для снижения утомляемости за счет стимуляции блуждающего нерва. Известно, что блуждающий нерв передает сигналы между мозгом, пищеварительной системой и несколькими ключевыми органами, во многом определяя настроение человека. Ранее было показано, что стимуляция блуждающего нерва электрическим током улучшает память и обучаемость. Авторы собрали группу добровольцев из 40 военнослужащих ВВС США, которые не спали в течение 34 часов. Девять раз с определенными интервалами ученые проверяли их способность сохранять бдительность и выполнять одновременно несколько задач. Через 12 часов после начала эксперимента одна группа участников получила возможность пользоваться электростимулятором, а другой дали прибор-плацебо, имитирующий подачу сигналов.Исследователи установили, что те, кто получал стимуляцию блуждающего нерва, лучше справлялись с задачами на фокусировку и демонстрировали лучшую способность выполнять несколько задач. Они также сообщили о меньшей утомляемости и большей энергии, чем те, кто получал плацебо-импульсы. Эти эффекты достигли пика через 12 часов после начала стимуляции, а в целом с помощью нового прибора у лишенных сна летчиков удалось поддерживать бдительность в течение 19 часов. По мнению авторов, стимуляция блуждающего нерва с помощью портативного устройства может стать простым и безопасным методом уменьшения негативных последствий недосыпания с меньшим количеством побочных эффектов, чем кофеин или фармакологическое вмешательство. Ученые предполагают, что другие виды неинвазивной нейромодуляции могут быть также эффективны для смягчения негативных последствий усталости на когнитивные способности и настроение, но для этого нужны дополнительные исследования. Авторы планируют продолжить работу, чтобы проверить, можно ли использовать созданное ими устройство для помощи людям с нарушениями сна в целом.

https://ria.ru/20210527/kofe-1734423930.html

https://ria.ru/20210512/interfeys-1732003140.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейрофизиология, ввс сша, здоровье, сша, технологии