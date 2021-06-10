https://ria.ru/20210610/urok-1736506378.html
Американцы перед саммитом захотели проверить, как россияне "усвоили урок"
Американцы перед саммитом захотели проверить, как россияне "усвоили урок" - РИА Новости, 10.06.2021
Американцы перед саммитом захотели проверить, как россияне "усвоили урок"
Посетителей сайта телеканала Fox News удивили высказывания Джо Байдена перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:23
2021-06-10T17:23
2021-06-10T19:41
россия
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сша
в мире
политика
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Посетителей сайта телеканала Fox News удивили высказывания Джо Байдена перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Так, в частности, в Сети раскритиковали слова американского лидера о намерении противостоять "вредоносной деятельности" Москвы, которые следовали сразу за заявлением о том, что США "не ищут конфликта" с Россией.В комментариях пользователи поделились предположениями об итогах встречи двух президентов."Я думаю, русские усвоили урок и никогда не поверят ни единому слову представителей администрации США, особенно этому самозванцу", — написал посетитель сайта."Путин победит нокаутом в первом раунде", — уверен один из них."Выспись получше на борту номер один, Джо. Путин съест тебя заживо", — сыронизировали в комментариях."Надеюсь, встреча Путина и Байдена продлится четыре, пять, шесть часов. Будет забавно посмотреть на то, как Байден начнет засыпать в своем кресле. И, конечно же, этого нам не покажет американская "свободная пресса", придется следить за зарубежными изданиями", — посетовал телезритель."Эта встреча покажет, что происходит, когда заяц встречает волка на просторах сибирской тундры. Думаю, вы догадываетесь, кто здесь волк, а кто заяц…" — отметили в комментариях.Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В Кремле рассказали, что президенты намерены обсудить российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html
https://ria.ru/20210610/bayden-1736493719.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире, политика
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Посетителей сайта телеканала Fox News
удивили высказывания Джо Байдена
перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным
.
Так, в частности, в Сети раскритиковали слова американского лидера о намерении противостоять "вредоносной деятельности" Москвы, которые следовали сразу за заявлением о том, что США
"не ищут конфликта" с Россией
.
В комментариях пользователи поделились предположениями об итогах встречи двух президентов.
"Я думаю, русские усвоили урок и никогда не поверят ни единому слову представителей администрации США, особенно этому самозванцу", — написал посетитель сайта.
"Путин победит нокаутом в первом раунде", — уверен один из них.
"Выспись получше на борту номер один, Джо. Путин съест тебя заживо", — сыронизировали в комментариях.
"Надеюсь, встреча Путина и Байдена продлится четыре, пять, шесть часов. Будет забавно посмотреть на то, как Байден начнет засыпать в своем кресле. И, конечно же, этого нам не покажет американская "свободная пресса", придется следить за зарубежными изданиями", — посетовал телезритель.
"Эта встреча покажет, что происходит, когда заяц встречает волка на просторах сибирской тундры. Думаю, вы догадываетесь, кто здесь волк, а кто заяц…" — отметили в комментариях.
Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве
. В Кремле рассказали, что президенты намерены обсудить российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.