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Глава МИД Украины ответил на слова Путина про закон о коренных народах
Глава МИД Украины ответил на слова Путина про закон о коренных народах - РИА Новости, 10.06.2021
Глава МИД Украины ответил на слова Путина про закон о коренных народах
Заявления о том, что законопроект о коренных народах Украины кого-либо притесняет, не соответствуют действительности, заявил в четверг министр иностранных дел... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T20:59
2021-06-10T20:59
россия
библиотека украинской литературы
дмитрий кулеба
мид украины
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владимир путин
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КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Заявления о том, что законопроект о коренных народах Украины кого-либо притесняет, не соответствуют действительности, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в этот перечень. Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии."Конституция Украины прямо и недвусмысленно гарантирует равенство всех граждан в Украине независимо от этнического происхождения и отдельно устанавливает обязанность государства защищать коренные народы и национальные меньшинства. Поэтому заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности", - заявил Кулеба в комментарии агентству УНИАН.Дипломат объяснил, что сам по себе термин "коренные народы" является уже устоявшимся в международном праве, в частности, в Декларации ООН от 2007 года о правах коренных народов. "Предложенный президентом законопроект воплощает ведущие нормы международного права в национальном законодательстве. Определяется, какие народы можно считать коренными: это самобытные этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, составляют этническое меньшинство и не имеют собственного государства", - добавил Кулеба.При этом министр указал на национальные меньшинства и коренные народы в РФ. "Вместе с тем, широко известны факты притеснений национальных меньшинств и коренных народов в самой России. В частности, продолжается репрессивная политика в отношении общественных организаций украинцев в РФ. В 2010 году Верховный суд РФ ликвидировал Федеральную национально-культурную автономию украинцев России. В мае 2012 года Верховный суд РФ ликвидировал Объединение украинцев России, исключил его из Единого государственного реестра юридических лиц. В 2017 году московские власти ликвидировали Библиотеку украинской литературы. В июле 2019 года Генеральная прокуратура РФ признала Всемирный Конгресс Украинцев "нежелательной организацией" на территории РФ", - отметил Кулеба.В связи с этим глава МИД Украины заявил, что властям РФ стоит обратить внимание на обеспечение прав в собственной стране."Руководству России следует заняться обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов Российской Федерации, а не манипуляциями в отношении украинских законодательных инициатив, которые полностью соответствуют международному праву. Наше государство добросовестно соблюдает все взятые на себя обязательства в области защиты национальных меньшинств и коренных народов", - подытожил Кулеба.
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россия, библиотека украинской литературы, дмитрий кулеба, мид украины, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, германия, украина, в мире
Глава МИД Украины ответил на слова Путина про закон о коренных народах
20:59 10.06.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что законопроект о коренных народах никого не притесняет

Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Заявления о том, что законопроект о коренных народах Украины кого-либо притесняет, не соответствуют действительности, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в этот перечень. Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.
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"Конституция Украины прямо и недвусмысленно гарантирует равенство всех граждан в Украине независимо от этнического происхождения и отдельно устанавливает обязанность государства защищать коренные народы и национальные меньшинства. Поэтому заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности", - заявил Кулеба в комментарии агентству УНИАН.
Дипломат объяснил, что сам по себе термин "коренные народы" является уже устоявшимся в международном праве, в частности, в Декларации ООН от 2007 года о правах коренных народов. "Предложенный президентом законопроект воплощает ведущие нормы международного права в национальном законодательстве. Определяется, какие народы можно считать коренными: это самобытные этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, составляют этническое меньшинство и не имеют собственного государства", - добавил Кулеба.
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При этом министр указал на национальные меньшинства и коренные народы в РФ. "Вместе с тем, широко известны факты притеснений национальных меньшинств и коренных народов в самой России. В частности, продолжается репрессивная политика в отношении общественных организаций украинцев в РФ. В 2010 году Верховный суд РФ ликвидировал Федеральную национально-культурную автономию украинцев России. В мае 2012 года Верховный суд РФ ликвидировал Объединение украинцев России, исключил его из Единого государственного реестра юридических лиц. В 2017 году московские власти ликвидировали Библиотеку украинской литературы. В июле 2019 года Генеральная прокуратура РФ признала Всемирный Конгресс Украинцев "нежелательной организацией" на территории РФ", - отметил Кулеба.
В связи с этим глава МИД Украины заявил, что властям РФ стоит обратить внимание на обеспечение прав в собственной стране.
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"Руководству России следует заняться обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов Российской Федерации, а не манипуляциями в отношении украинских законодательных инициатив, которые полностью соответствуют международному праву. Наше государство добросовестно соблюдает все взятые на себя обязательства в области защиты национальных меньшинств и коренных народов", - подытожил Кулеба.
 
РоссияБиблиотека украинской литературыДмитрий КулебаМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГерманияУкраинаВ мире
 
 
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