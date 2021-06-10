https://ria.ru/20210610/ukraina-1736501051.html

На Украине запретили трансляцию телеканала "Беларусь 24"

На Украине запретили трансляцию телеканала "Беларусь 24" - РИА Новости, 10.06.2021

На Украине запретили трансляцию телеканала "Беларусь 24"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24" из-за фильмов с актерами, попавшими в "черный... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:03

2021-06-10T17:03

2021-06-10T17:41

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КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24" из-за фильмов с актерами, попавшими в "черный список" украинского минкульта, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.Отмечается, что трансляцию канала решили запретить, так как в его эфире разместили аудиовизуальные произведения, запрещенные для демонстрации на Украине, а также фильмы с участием актеров, внесенных министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.В частности, в период с 19 по 22 мая регулятор обнаружил трансляцию передач "Понять и обезвредить" при участии российского артиста Олега Газманова; "Последний день" с участием ведущего Бориса Щербакова и "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песняры - 50. Выпуск 1" с участием певицы Ольги Кормухиной. Кроме того, отмечается, что в эфире канала 21 мая транслировался сюжет "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси", где батальон "Донбасс", который в составе Нацгвардии воюет на востоке Украины, был назван "карательным".В другом сюжете за 22 мая под названием "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом" распространялась информация, которую регулятор считает недостоверной. "В этом сообщении звучали обвинения об отказе в Украине на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств через безосновательное отождествление категорий "национальное меньшинство" и "коренной народ", - отметил регулятор.В августе 2015 года министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

https://ria.ru/20210424/blokirovka-1729748662.html

https://ria.ru/20210603/ukraina-1735471772.html

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белоруссия, украина, в мире