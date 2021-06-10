https://ria.ru/20210610/ukraina-1736483337.html
МИД вызывал временного поверенного в делах Украины из-за националистов
МИД вызывал временного поверенного в делах Украины из-за националистов - РИА Новости, 10.06.2021
МИД вызывал временного поверенного в делах Украины из-за националистов
Временного поверенного в делах Украины Василия Покатило вызвали в российский МИД. Ему выразили протест из-за инцидента подо Львовом. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:51
2021-06-10T15:51
2021-06-10T18:50
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
львов
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в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины Василия Покатило вызвали в российский МИД. Ему выразили протест из-за инцидента подо Львовом. Накануне украинские националисты не дали сотрудникам российского консульства возложить цветы к памятнику Александру Пушкину в селе Заболотовцы. Они выкрикивали провокационные лозунги и призывали отнести букет к монументу "героям АТО". Среди россиян была исполняющая обязанности консула во Львове Ирина Кулагина.Она также напомнила, что это не первый подобный инцидент. Москва требует обеспечить условия для нормальной работы и безопасности российских дипломатов.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз заявляли, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://rsport.ria.ru/20210607/ukraina-1736022963.html
https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), львов, киев, украина, в мире