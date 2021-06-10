https://ria.ru/20210610/ukraina-1736483337.html

МИД вызывал временного поверенного в делах Украины из-за националистов

МИД вызывал временного поверенного в делах Украины из-за националистов - РИА Новости, 10.06.2021

МИД вызывал временного поверенного в делах Украины из-за националистов

Временного поверенного в делах Украины Василия Покатило вызвали в российский МИД. Ему выразили протест из-за инцидента подо Львовом. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:51

2021-06-10T15:51

2021-06-10T18:50

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

львов

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины Василия Покатило вызвали в российский МИД. Ему выразили протест из-за инцидента подо Львовом. Накануне украинские националисты не дали сотрудникам российского консульства возложить цветы к памятнику Александру Пушкину в селе Заболотовцы. Они выкрикивали провокационные лозунги и призывали отнести букет к монументу "героям АТО". Среди россиян была исполняющая обязанности консула во Львове Ирина Кулагина.Она также напомнила, что это не первый подобный инцидент. Москва требует обеспечить условия для нормальной работы и безопасности российских дипломатов.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз заявляли, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и заинтересованы в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://rsport.ria.ru/20210607/ukraina-1736022963.html

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html

россия

львов

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), львов, киев, украина, в мире