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На Украине назвали проект о коренных народах внутренним делом
На Украине назвали проект о коренных народах внутренним делом - РИА Новости, 10.06.2021
На Украине назвали проект о коренных народах внутренним делом
Законопроект о правах коренных народов является внутренним делом Украины, Киев сам будет определять, кто получит этот статус, заявил председатель... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:33
2021-06-10T15:33
2021-06-10T15:33
давид арахамия
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Законопроект о правах коренных народов является внутренним делом Украины, Киев сам будет определять, кто получит этот статус, заявил председатель пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в этот перечень. Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии."Это внутренний вопрос, каким образом мы будем определять коренные народы и как мы будем регулировать и давать права нацменьшинствам. Не вижу в этом никаких политических спекуляций, это вопрос внутриукраинский, у президента есть такая инициатива - к 30-летию независимости принять хороший закон, который регулирует все эти вопросы. Но финального драфта нет, поэтому не знаю, каким образом Путин может это комментировать", - сказал Арахамия на брифинге в четверг.
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давид арахамия, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире