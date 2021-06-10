https://ria.ru/20210610/ukraina-1736474904.html

В Киеве прокомментировали заявление Путина о проекте о коренных народах

В Киеве прокомментировали заявление Путина о проекте о коренных народах - РИА Новости, 10.06.2021

В Киеве прокомментировали заявление Путина о проекте о коренных народах

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал странным сравнение президентом РФ Владимиром Путиным украинского законопроекта о правах коренных... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:22

2021-06-10T15:22

2021-06-10T15:22

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КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал странным сравнение президентом РФ Владимиром Путиным украинского законопроекта о правах коренных народов с идеями нацистской Германии.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Президент РФ заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии."Мягко говоря, странное заявление. Потому что понятие "коренные народы" - устойчивое юридические понятие в современной международной повестке. У подобных слов российского президента может быть несколько объяснений. Либо президент РФ некорректно проинформирован об украинском законопроекте. Либо это, опять же, банальное подыгрывание существующей пропагандистской повестке в РФ. Либо это риторическая подготовка к тем переговорам, которые будут вестись с участием российской стороны. Не более того", - цитирует Подоляка в четверг агентство УНИАН.Подоляк также напомнил, что в России еще в 1999 году был принят федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов России"."Есть массив международных документов, которые регулируют данную сферу. В частности, Декларация ООН о правах коренных народов. То есть, в таком регулировании нет и не может быть ничего деструктивного", - отметил Подоляк.По его мнению, необходимо различать правовое регулирование прав коренных народов и прав национальных меньшинств."Если, например, права крымских татар, крымчаков и караимов могут быть урегулированы законом о коренных народах Украины, то права национальных меньшинств, в том числе и русских, требуют отдельного акта. Если, конечно, в этом есть хоть какие-то резоны, так как права нацменьшинств в Украине абсолютно не ущемлены", - добавил он.

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736159082.html

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736367826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире