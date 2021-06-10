Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/ukraina-1736462703.html
Украина должна заплатить Крыму и Донбассу за ущерб, заявила депутат
Украина должна заплатить Крыму и Донбассу за ущерб, заявила депутат - РИА Новости, 10.06.2021
Украина должна заплатить Крыму и Донбассу за ущерб, заявила депутат
Не Россия должна платить Украине компенсации за "утраченные феодальные владения", а Киев должен компенсировать нанесенный жителям Крыма и Донбасса ущерб,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:33
2021-06-10T14:33
россия
верховная рада украины
елена панина
москва
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Не Россия должна платить Украине компенсации за "утраченные феодальные владения", а Киев должен компенсировать нанесенный жителям Крыма и Донбасса ущерб, считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина ("Единая Россия").Ранее правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отдельное место в ней занимает пункт, обозначенный как "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине (Россией - ред.) вследствие временной оккупации территорий"."Не Россия должна платить Украине, а напротив, киевский режим должен компенсировать ущерб, нанесенный жителям Крыма и Донбасса", - заявила Панина РИА Новости.По ее словам, с 1991 по 2014 годы отношение Киева к Крыму было "хуже, чем к колонии: на полуострове были разрушены образование, здравоохранение, дороги". Сегодня Крым преобразился благодаря российским инвестициям в регион, это видно "любому непредвзятому наблюдателю", сообщила Панина."Колониальный подход Киева к Крыму актуален и по сей день: крымчан пытаются оставить без воды, похищают на границе, дискриминируют всеми возможными средствами, а потом еще требуют компенсации за утраченные феодальные владения", - обратила внимание депутат.Политик также напомнила, что Россия тратит значительные средства для того, чтобы облегчить жизнь жителей Донбасса, спасти их от гуманитарной катастрофы, вызванной украинской блокадой и постоянными обстрелами."Кроме того, сотни тысяч людей со всей Украины бежали в Россию от националистической диктатуры, получили здесь реальную помощь и убежище", - сообщила депутат.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210610/kompensatsiya-1736442886.html
https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html
https://ria.ru/20210609/putin-1736368350.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_148:0:2724:1932_1920x0_80_0_0_0da3dce2cc9bf6bd934a0762db138f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, верховная рада украины, елена панина, москва, киев, в мире

Украина должна заплатить Крыму и Донбассу за ущерб, заявила депутат

14:33 10.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Не Россия должна платить Украине компенсации за "утраченные феодальные владения", а Киев должен компенсировать нанесенный жителям Крыма и Донбасса ущерб, считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина ("Единая Россия").
Ранее правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отдельное место в ней занимает пункт, обозначенный как "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине (Россией - ред.) вследствие временной оккупации территорий".
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 12:45
Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли
"Не Россия должна платить Украине, а напротив, киевский режим должен компенсировать ущерб, нанесенный жителям Крыма и Донбасса", - заявила Панина РИА Новости.
По ее словам, с 1991 по 2014 годы отношение Киева к Крыму было "хуже, чем к колонии: на полуострове были разрушены образование, здравоохранение, дороги". Сегодня Крым преобразился благодаря российским инвестициям в регион, это видно "любому непредвзятому наблюдателю", сообщила Панина.
"Колониальный подход Киева к Крыму актуален и по сей день: крымчан пытаются оставить без воды, похищают на границе, дискриминируют всеми возможными средствами, а потом еще требуют компенсации за утраченные феодальные владения", - обратила внимание депутат.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телеканала Россия 1 Павла Зарубина. 09 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 12:38
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
Политик также напомнила, что Россия тратит значительные средства для того, чтобы облегчить жизнь жителей Донбасса, спасти их от гуманитарной катастрофы, вызванной украинской блокадой и постоянными обстрелами.
"Кроме того, сотни тысяч людей со всей Украины бежали в Россию от националистической диктатуры, получили здесь реальную помощь и убежище", - сообщила депутат.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 20:30
Проект о "коренных народах" Украины напомнил Путину о нацистской Германии
 
РоссияВерховная Рада УкраиныЕлена ПанинаМоскваКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
Лента новостейМолния