Украина должна заплатить Крыму и Донбассу за ущерб, заявила депутат
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Не Россия должна платить Украине компенсации за "утраченные феодальные владения", а Киев должен компенсировать нанесенный жителям Крыма и Донбасса ущерб, считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина ("Единая Россия").
Ранее правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отдельное место в ней занимает пункт, обозначенный как "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине (Россией - ред.) вследствие временной оккупации территорий".
"Не Россия должна платить Украине, а напротив, киевский режим должен компенсировать ущерб, нанесенный жителям Крыма и Донбасса", - заявила Панина РИА Новости.
По ее словам, с 1991 по 2014 годы отношение Киева к Крыму было "хуже, чем к колонии: на полуострове были разрушены образование, здравоохранение, дороги". Сегодня Крым преобразился благодаря российским инвестициям в регион, это видно "любому непредвзятому наблюдателю", сообщила Панина.
"Колониальный подход Киева к Крыму актуален и по сей день: крымчан пытаются оставить без воды, похищают на границе, дискриминируют всеми возможными средствами, а потом еще требуют компенсации за утраченные феодальные владения", - обратила внимание депутат.
"Кроме того, сотни тысяч людей со всей Украины бежали в Россию от националистической диктатуры, получили здесь реальную помощь и убежище", - сообщила депутат.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.