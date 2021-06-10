https://ria.ru/20210610/ukraina-1736462703.html

Украина должна заплатить Крыму и Донбассу за ущерб, заявила депутат

Украина должна заплатить Крыму и Донбассу за ущерб, заявила депутат - РИА Новости, 10.06.2021

Украина должна заплатить Крыму и Донбассу за ущерб, заявила депутат

Не Россия должна платить Украине компенсации за "утраченные феодальные владения", а Киев должен компенсировать нанесенный жителям Крыма и Донбасса ущерб,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:33

2021-06-10T14:33

2021-06-10T14:33

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Не Россия должна платить Украине компенсации за "утраченные феодальные владения", а Киев должен компенсировать нанесенный жителям Крыма и Донбасса ущерб, считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина ("Единая Россия").Ранее правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отдельное место в ней занимает пункт, обозначенный как "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине (Россией - ред.) вследствие временной оккупации территорий"."Не Россия должна платить Украине, а напротив, киевский режим должен компенсировать ущерб, нанесенный жителям Крыма и Донбасса", - заявила Панина РИА Новости.По ее словам, с 1991 по 2014 годы отношение Киева к Крыму было "хуже, чем к колонии: на полуострове были разрушены образование, здравоохранение, дороги". Сегодня Крым преобразился благодаря российским инвестициям в регион, это видно "любому непредвзятому наблюдателю", сообщила Панина."Колониальный подход Киева к Крыму актуален и по сей день: крымчан пытаются оставить без воды, похищают на границе, дискриминируют всеми возможными средствами, а потом еще требуют компенсации за утраченные феодальные владения", - обратила внимание депутат.Политик также напомнила, что Россия тратит значительные средства для того, чтобы облегчить жизнь жителей Донбасса, спасти их от гуманитарной катастрофы, вызванной украинской блокадой и постоянными обстрелами."Кроме того, сотни тысяч людей со всей Украины бежали в Россию от националистической диктатуры, получили здесь реальную помощь и убежище", - сообщила депутат.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210610/kompensatsiya-1736442886.html

https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html

https://ria.ru/20210609/putin-1736368350.html

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россия, верховная рада украины, елена панина, москва, киев, в мире