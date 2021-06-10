https://ria.ru/20210610/ukraina-1736454759.html

На Украину отказались пускать иностранцев, привитых вакциной "Спутник V"

На Украину отказались пускать иностранцев, привитых вакциной "Спутник V" - РИА Новости, 10.06.2021

На Украину отказались пускать иностранцев, привитых вакциной "Спутник V"

Украинские власти отказываются пускать в страну иностранцев, привитых от коронавируса российской вакциной "Спутник V", следует из заявления Госпогранслужбы. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:45

2021-06-10T13:45

2021-06-10T14:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

воз

украина

в мире

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КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Украинские власти отказываются пускать в страну иностранцев, привитых от коронавируса российской вакциной "Спутник V", следует из заявления Госпогранслужбы."За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", — говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что для въезда на Украину, помимо обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь либо отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, либо документ о полном курсе вакцинации препаратами, включенными в перечень ВОЗ. Тесты должны быть сделаны не более чем за 72 часа до пересечения границы, а документ о вакцинации должен быть переведен на английский язык.Регистрация российских вакцин от коронавируса запрещена на Украине на законодательном уровне. При этом "Спутник V" занимает второе место в мире по числу одобрений от государственных регуляторов — его разрешили применять 67 стран с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. Препарат разработан Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Разработчики оценивают его эффективность в 97,6 процента.По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение ближайших двух месяцев.

https://ria.ru/20210504/sputnik-1731111509.html

https://ria.ru/20210321/evrosoyuz-1602239882.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, воз, украина, в мире