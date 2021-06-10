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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210610/ukraina-1736454759.html
На Украину отказались пускать иностранцев, привитых вакциной "Спутник V"
На Украину отказались пускать иностранцев, привитых вакциной "Спутник V" - РИА Новости, 10.06.2021
На Украину отказались пускать иностранцев, привитых вакциной "Спутник V"
Украинские власти отказываются пускать в страну иностранцев, привитых от коронавируса российской вакциной "Спутник V", следует из заявления Госпогранслужбы. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:45
2021-06-10T14:35
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
воз
украина
в мире
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КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Украинские власти отказываются пускать в страну иностранцев, привитых от коронавируса российской вакциной "Спутник V", следует из заявления Госпогранслужбы."За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", — говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что для въезда на Украину, помимо обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь либо отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, либо документ о полном курсе вакцинации препаратами, включенными в перечень ВОЗ. Тесты должны быть сделаны не более чем за 72 часа до пересечения границы, а документ о вакцинации должен быть переведен на английский язык.Регистрация российских вакцин от коронавируса запрещена на Украине на законодательном уровне. При этом "Спутник V" занимает второе место в мире по числу одобрений от государственных регуляторов — его разрешили применять 67 стран с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. Препарат разработан Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Разработчики оценивают его эффективность в 97,6 процента.По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение ближайших двух месяцев.
https://ria.ru/20210504/sputnik-1731111509.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, воз, украина, в мире

На Украину отказались пускать иностранцев, привитых вакциной "Спутник V"

13:45 10.06.2021 (обновлено: 14:35 10.06.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Украинские власти отказываются пускать в страну иностранцев, привитых от коронавируса российской вакциной "Спутник V", следует из заявления Госпогранслужбы.
"За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", — говорится в сообщении.
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4 мая, 16:22Распространение коронавируса
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В ведомстве пояснили, что для въезда на Украину, помимо обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь либо отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, либо документ о полном курсе вакцинации препаратами, включенными в перечень ВОЗ. Тесты должны быть сделаны не более чем за 72 часа до пересечения границы, а документ о вакцинации должен быть переведен на английский язык.
Регистрация российских вакцин от коронавируса запрещена на Украине на законодательном уровне.
При этом "Спутник V" занимает второе место в мире по числу одобрений от государственных регуляторов — его разрешили применять 67 стран с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. Препарат разработан Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Разработчики оценивают его эффективность в 97,6 процента.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение ближайших двух месяцев.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийВОЗУкраинаВ мире
 
 
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