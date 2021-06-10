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На Украине оценили зависимость вооруженных сил от российского топлива
На Украине оценили зависимость вооруженных сил от российского топлива - РИА Новости, 10.06.2021
На Украине оценили зависимость вооруженных сил от российского топлива
Вооруженные силы Украины могут на месяц-два остаться без топлива и утратить боеспособность в случае прекращения его поставок из России и Белоруссии, заявил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T00:50
2021-06-10T01:06
алексей арестович
россия
верховная рада украины
белоруссия
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украина
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КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут на месяц-два остаться без топлива и утратить боеспособность в случае прекращения его поставок из России и Белоруссии, заявил советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".Так он ответил на вопрос о необходимости разрыва всех отношений с Москвой и Минском.По его словам, в истории есть много примеров, где конфликтующие страны не разрывали полностью всех отношений, в том числе торговых. При этом Арестович сказал, что разорвать полностью все отношения с Россией и Белоруссией быстро невозможно."Их (отношения. – Прим. ред.) невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки", — заключил Арестович.Отношения Москвы и Киева ухудшились из-за ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала соседнее государство "страной-агрессором".Москва отрицает обвинения украинской стороны и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, однако заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210609/ukraine-1736377111.html
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алексей арестович , россия, верховная рада украины, белоруссия, киев, украина, в мире

На Украине оценили зависимость вооруженных сил от российского топлива

00:50 10.06.2021 (обновлено: 01:06 10.06.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут на месяц-два остаться без топлива и утратить боеспособность в случае прекращения его поставок из России и Белоруссии, заявил советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".
Так он ответил на вопрос о необходимости разрыва всех отношений с Москвой и Минском.

"Если государство заботится о собственной экономике, народе, перспективах, то должно взять и провести ревизию всех отношений, которые существуют, оставить те, которые необходимы, которые как несущие конструкции выступают, без которых мы просто утратим боеспособность. Потому что у России и Белоруссии мы закупаем 70 процентов топлива. Это же топливо и для вооруженных сил на самом деле. То есть, мы можем принципиально сказать "нет" и останемся на месяц, на два без топлива в Вооруженных силах Украины", — отметил Арестович.

По его словам, в истории есть много примеров, где конфликтующие страны не разрывали полностью всех отношений, в том числе торговых. При этом Арестович сказал, что разорвать полностью все отношения с Россией и Белоруссией быстро невозможно.
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"Их (отношения. – Прим. ред.) невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки", — заключил Арестович.
Отношения Москвы и Киева ухудшились из-за ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала соседнее государство "страной-агрессором".
Москва отрицает обвинения украинской стороны и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, однако заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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