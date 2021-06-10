https://ria.ru/20210610/ukraina-1736383631.html

На Украине оценили зависимость вооруженных сил от российского топлива

На Украине оценили зависимость вооруженных сил от российского топлива - РИА Новости, 10.06.2021

На Украине оценили зависимость вооруженных сил от российского топлива

Вооруженные силы Украины могут на месяц-два остаться без топлива и утратить боеспособность в случае прекращения его поставок из России и Белоруссии, заявил... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T00:50

2021-06-10T00:50

2021-06-10T01:06

алексей арестович

россия

верховная рада украины

белоруссия

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут на месяц-два остаться без топлива и утратить боеспособность в случае прекращения его поставок из России и Белоруссии, заявил советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".Так он ответил на вопрос о необходимости разрыва всех отношений с Москвой и Минском.По его словам, в истории есть много примеров, где конфликтующие страны не разрывали полностью всех отношений, в том числе торговых. При этом Арестович сказал, что разорвать полностью все отношения с Россией и Белоруссией быстро невозможно."Их (отношения. – Прим. ред.) невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки", — заключил Арестович.Отношения Москвы и Киева ухудшились из-за ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала соседнее государство "страной-агрессором".Москва отрицает обвинения украинской стороны и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, однако заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210609/ukraine-1736377111.html

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

россия

белоруссия

киев

украина

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алексей арестович , россия, верховная рада украины, белоруссия, киев, украина, в мире