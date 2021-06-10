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"Есть страшный сценарий": для чего Запад стягивает войска на Украину
"Есть страшный сценарий": для чего Запад стягивает войска на Украину - РИА Новости, 10.06.2021
"Есть страшный сценарий": для чего Запад стягивает войска на Украину
Усилиями киевских властей независимая Украина стремительно превращается в самый большой в Восточной Европе полигон для тренировки армий стран НАТО. Только в... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:00
2021-06-10T08:06
нато
европа
донбасс
сша
украина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Егор Никитин. Усилиями киевских властей независимая Украина стремительно превращается в самый большой в Восточной Европе полигон для тренировки армий стран НАТО. Только в этом году там проведут семь многонациональных учений с участием 11 тысяч иностранных военнослужащих — активность, по меркам мирного времени, беспрецедентная. Кому это выгодно и чем все может закончиться — разбиралось РИА Новости.Угроза развалаСовместные маневры с США (Rapid Trident 2021 и Sea Breeze 2021), Великобританией (Kozak Mace 2021 и Warrior Watcher 2021), Польшей ("Три Меча — 2021"и Silver Saber 2021) и Румынией (Riverine 2021) — по мнению экспертов, подписав закон "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях", Владимир Зеленский открыл ящик Пандоры. В перспективе это может повлечь за собой самые плачевные последствия для самой "Незалежной"."Размещение войск НАТО на Украине грозит — и это, пожалуй, самый страшный сценарий — развалом государства, — объясняет в беседе с РИА Новости член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов. — Мы знаем, что в сопредельных странах есть территориальные претензии к Киеву: и в Польше, и в Венгрии, которая наверняка поддержит свое этническое меньшинство, компактно проживающее в Закарпатье. Кроме того, несколько лет назад в Израиле всерьез обсуждали восстановление Хазарии с захватом пяти южных областей Украины. Очевидно, если Запад захочет разыграть эту карту, территория Украины превратится в непредсказуемый источник хаоса, который распространится на соседние регионы. В том числе и на Россию". Однако, исходя из последних событий и заявлений, киевским властям просто некогда просчитывать подобные риски — они слишком увлечены искусственным нагнетанием истерии по поводу мнимой российской угрозы и попытками выпросить под этим предлогом новые подачки у заокеанских покровителей. Хотя их Украина и ее национальные интересы беспокоят в последнюю очередь. "Совместные учения — это лишь демонстрация того, что об Украине якобы еще не забыли, — подчеркивает Соколов. — Они нужны для поддержания там выгодной Западу власти. Просто игра на публику: очевидно, что никто не собирается создавать с этой страной какое-либо содружество. Максимум, на что готовы пойти США, так это обеспечить там военное присутствие и забросить под предлогом маневров оружие, боеприпасы и военную технику. А также подготовить боевиков различных негосударственных структур типа батальона "Азов".Параллельно США вместе с другими странами НАТО формируют на Украине систему пунктов базирования, которые несложно развить до полноценных военных баз (что с юридической точки зрения незаконно, поскольку прямо противоречит украинской конституции). Наращивание антироссийского военного потенциала вблизи границ не может не беспокоить Москву.Инстинкт самосохраненияОпрошенные РИА Новости военные эксперты сходятся в том, что у Киева, скорее всего, хватит ума не доводить ситуацию до прямого вооруженного конфликта с Россией, исход которого очевиден даже неспециалисту."Военные и экономические потенциалы несопоставимы, — говорит Соколов. — ВСУ просто нечем нанести России неприемлемый ущерб. На эту тему может быть много спекуляций, но реально, думаю, даже у самых отпетых националистов и тех, кто куплен Западом, прежде, чем решиться на такой шаг, сработает инстинкт самосохранения".Что касается американцев, им полномасштабные боевые действия против России не нужны и подавно — в Пентагоне прекрасно понимают, что прямое вторжение в ядерную державу даже с такого удобного плацдарма, как Украина, повлечет за собой третью мировую, в которой уже не будет победителей и проигравших."Байден точно на это не пойдет, по крайней мере, в обозримой перспективе, — уверен член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — А вот пользоваться Украиной в собственных интересах американцы продолжат. Когда они вкладывают деньги в какую-то страну и не чувствуют отдачи, то доят ее до последнего. Полагаю, Вашингтон сохранит политику конфронтации, но на большее не решится. Ведь серьезное обострение захлестнет и Европу, а она уже не та, что была еще пять лет назад. Сговорчивости поубавилось. Нам же в этой ситуации надо действовать жестче: как минимум четко обозначить красную линию, которую нельзя переступать".Переговорная позицияЕвропа, действительно, уже не та. Во многих странах бывшего Варшавского договора и даже Прибалтики отношение населения к нам постепенно меняется — вопреки заверениям прогнувшихся под США властей, народ все неохотней соглашается видеть в России реальную угрозу для себя. Время идет, истерия нарастает, а "страшные русские танки" по-прежнему не спешат прорываться через границу. Старая пластинка не работает, как раньше. Это понимают и в Вашингтоне."Предстоящая встреча Путина и Байдена символизирует тот рубеж, на котором Штаты, как лидер западного мира, осознали: политику пора некоторым образом менять, поскольку та, что ведется сейчас, не дала результата, — объясняет политолог. — Очевидно, от целей в отношении России американцы не откажутся, но, вероятно, начнут заигрывать, предлагая всяческие послабления в экономике и международном взаимодействии. Пусть и небольшие, но это позволит вздохнуть самой Европе, очень много потерявшей от навязанной США конфронтации с Россией. Вашингтону сейчас важно не лишиться союзников по альянсу, который уже трещит по швам".Отчасти эту версию подтверждает и повышенная военная активность НАТО на Украине — США традиционно готовят сильную переговорную позицию, стремясь показать, что способны в любой момент разжечь конфликт в Донбассе и тем самым легко изменить ситуацию в свою пользу. Надо заметить, опыта в решении политических вопросов подобными методами американцам не занимать.
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нато, европа, донбасс, сша, украина

"Есть страшный сценарий": для чего Запад стягивает войска на Украину

08:00 10.06.2021 (обновлено: 08:06 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский военный на международных учениях
Украинский военный на международных учениях - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Егор Никитин. Усилиями киевских властей независимая Украина стремительно превращается в самый большой в Восточной Европе полигон для тренировки армий стран НАТО. Только в этом году там проведут семь многонациональных учений с участием 11 тысяч иностранных военнослужащих — активность, по меркам мирного времени, беспрецедентная. Кому это выгодно и чем все может закончиться — разбиралось РИА Новости.

Угроза развала

Совместные маневры с США (Rapid Trident 2021 и Sea Breeze 2021), Великобританией (Kozak Mace 2021 и Warrior Watcher 2021), Польшей ("Три Меча — 2021"и Silver Saber 2021) и Румынией (Riverine 2021) — по мнению экспертов, подписав закон "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях", Владимир Зеленский открыл ящик Пандоры. В перспективе это может повлечь за собой самые плачевные последствия для самой "Незалежной".
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств — партнеров Sea Breeze 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Учения стран НАТО и государств — партнеров Sea Breeze 2020 в Черном море
"Размещение войск НАТО на Украине грозит — и это, пожалуй, самый страшный сценарий — развалом государства, — объясняет в беседе с РИА Новости член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов. — Мы знаем, что в сопредельных странах есть территориальные претензии к Киеву: и в Польше, и в Венгрии, которая наверняка поддержит свое этническое меньшинство, компактно проживающее в Закарпатье. Кроме того, несколько лет назад в Израиле всерьез обсуждали восстановление Хазарии с захватом пяти южных областей Украины. Очевидно, если Запад захочет разыграть эту карту, территория Украины превратится в непредсказуемый источник хаоса, который распространится на соседние регионы. В том числе и на Россию".
Однако, исходя из последних событий и заявлений, киевским властям просто некогда просчитывать подобные риски — они слишком увлечены искусственным нагнетанием истерии по поводу мнимой российской угрозы и попытками выпросить под этим предлогом новые подачки у заокеанских покровителей. Хотя их Украина и ее национальные интересы беспокоят в последнюю очередь.
© Фото : Capt. Rachael JeffcoatАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : Capt. Rachael Jeffcoat
Американские военнослужащие во время учений
"Совместные учения — это лишь демонстрация того, что об Украине якобы еще не забыли, — подчеркивает Соколов. — Они нужны для поддержания там выгодной Западу власти. Просто игра на публику: очевидно, что никто не собирается создавать с этой страной какое-либо содружество. Максимум, на что готовы пойти США, так это обеспечить там военное присутствие и забросить под предлогом маневров оружие, боеприпасы и военную технику. А также подготовить боевиков различных негосударственных структур типа батальона "Азов".
Параллельно США вместе с другими странами НАТО формируют на Украине систему пунктов базирования, которые несложно развить до полноценных военных баз (что с юридической точки зрения незаконно, поскольку прямо противоречит украинской конституции). Наращивание антироссийского военного потенциала вблизи границ не может не беспокоить Москву.

Инстинкт самосохранения

Опрошенные РИА Новости военные эксперты сходятся в том, что у Киева, скорее всего, хватит ума не доводить ситуацию до прямого вооруженного конфликта с Россией, исход которого очевиден даже неспециалисту.
© Фото : ВСУУчения украинских военных на границе с Крымом
Учения украинских военных на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : ВСУ
Учения украинских военных на границе с Крымом
"Военные и экономические потенциалы несопоставимы, — говорит Соколов. — ВСУ просто нечем нанести России неприемлемый ущерб. На эту тему может быть много спекуляций, но реально, думаю, даже у самых отпетых националистов и тех, кто куплен Западом, прежде, чем решиться на такой шаг, сработает инстинкт самосохранения".
Что касается американцев, им полномасштабные боевые действия против России не нужны и подавно — в Пентагоне прекрасно понимают, что прямое вторжение в ядерную державу даже с такого удобного плацдарма, как Украина, повлечет за собой третью мировую, в которой уже не будет победителей и проигравших.
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде
"Байден точно на это не пойдет, по крайней мере, в обозримой перспективе, — уверен член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — А вот пользоваться Украиной в собственных интересах американцы продолжат. Когда они вкладывают деньги в какую-то страну и не чувствуют отдачи, то доят ее до последнего. Полагаю, Вашингтон сохранит политику конфронтации, но на большее не решится. Ведь серьезное обострение захлестнет и Европу, а она уже не та, что была еще пять лет назад. Сговорчивости поубавилось. Нам же в этой ситуации надо действовать жестче: как минимум четко обозначить красную линию, которую нельзя переступать".

Переговорная позиция

Европа, действительно, уже не та. Во многих странах бывшего Варшавского договора и даже Прибалтики отношение населения к нам постепенно меняется — вопреки заверениям прогнувшихся под США властей, народ все неохотней соглашается видеть в России реальную угрозу для себя. Время идет, истерия нарастает, а "страшные русские танки" по-прежнему не спешат прорываться через границу. Старая пластинка не работает, как раньше. Это понимают и в Вашингтоне.
© AP Photo / Mindaugas KulbisБатальон НАТО во время учений в Литве
Батальон НАТО во время учений в Литве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Батальон НАТО во время учений в Литве
"Предстоящая встреча Путина и Байдена символизирует тот рубеж, на котором Штаты, как лидер западного мира, осознали: политику пора некоторым образом менять, поскольку та, что ведется сейчас, не дала результата, — объясняет политолог. — Очевидно, от целей в отношении России американцы не откажутся, но, вероятно, начнут заигрывать, предлагая всяческие послабления в экономике и международном взаимодействии. Пусть и небольшие, но это позволит вздохнуть самой Европе, очень много потерявшей от навязанной США конфронтации с Россией. Вашингтону сейчас важно не лишиться союзников по альянсу, который уже трещит по швам".
Отчасти эту версию подтверждает и повышенная военная активность НАТО на Украине — США традиционно готовят сильную переговорную позицию, стремясь показать, что способны в любой момент разжечь конфликт в Донбассе и тем самым легко изменить ситуацию в свою пользу. Надо заметить, опыта в решении политических вопросов подобными методами американцам не занимать.
Американские военные на Яворивском полигоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 08:00
"Покажем им, кто тут главный": НАТО перебрасывает на Украину войска
 
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