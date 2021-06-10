https://ria.ru/20210610/ucheniya-1736413693.html
ВМФ России начал крупные учения в Тихом океане
ВМФ России начал крупные учения в Тихом океане - РИА Новости, 10.06.2021
ВМФ России начал крупные учения в Тихом океане
В России стартовали морские маневры, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:49
2021-06-10T10:49
2021-06-10T18:03
тихий океан
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В России стартовали морские маневры, сообщили в Минобороны."В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год, в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне", — уточнили в ведомстве.Руководит им командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.Участники отработают различные задачи, в том числе "по управлению группировками вдали от пунктов базирования при охране и обороне океанских коммуникаций", а также по взаимодействию кораблей и авиации.Тактические группы уже прошли примерно четыре тысячи километров и развернули силы в намеченной точке. В маневрах участвуют около 20 надводных боевых кораблей, субмарины и суда обеспечения.Среди них — ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием; фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" и другие.Также в учениях задействованы около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие машины ВКС.
https://ria.ru/20210513/opasnost-1732075256.html
https://ria.ru/20210330/zumvalt-1603332321.html
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Крупные учения Тихоокеанского флота России
В России стартовали морские маневры, сообщили в Минобороны. В центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.
2021-06-10T10:49
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тихий океан, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность