https://ria.ru/20210610/ubiystvo-1736405275.html

Жителя Оренбуржья заподозрили в убийстве женщины и ее детей

Жителя Оренбуржья заподозрили в убийстве женщины и ее детей - РИА Новости, 10.06.2021

Жителя Оренбуржья заподозрили в убийстве женщины и ее детей

Житель Бугуруслана, подозреваемый в убийстве женщины и ее малолетних детей, задержан в Оренбургской области, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:57

2021-06-10T09:57

2021-06-10T09:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

оренбургская область

бугуруслан

происшествия

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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Житель Бугуруслана, подозреваемый в убийстве женщины и ее малолетних детей, задержан в Оренбургской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, 18 мая при тушении пожара в частном жилом доме на улице Фруктовой в Бугуруслане были обнаружены тела собственника дома – женщины 39 лет, а также ее дочерей трех и пяти лет. Следователи установили, что причиной возгорания дома стал поджог, было возбуждено уголовное дело об убийстве."Следователями следственного управления по Оренбургской области и сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области проведен комплекс мероприятий, в результате которых подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что задержанному предъявлено обвинение по статьям "убийство более двух лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом" и "умышленное уничтожение имущества путем поджога".По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.

https://ria.ru/20210604/arkhangelsk-1735634462.html

https://ria.ru/20210610/delo-1736395896.html

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оренбургская область

бугуруслан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, бугуруслан, происшествия