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Жителя Оренбуржья заподозрили в убийстве женщины и ее детей
Жителя Оренбуржья заподозрили в убийстве женщины и ее детей - РИА Новости, 10.06.2021
Жителя Оренбуржья заподозрили в убийстве женщины и ее детей
Житель Бугуруслана, подозреваемый в убийстве женщины и ее малолетних детей, задержан в Оренбургской области, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:57
2021-06-10T09:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
бугуруслан
происшествия
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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Житель Бугуруслана, подозреваемый в убийстве женщины и ее малолетних детей, задержан в Оренбургской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, 18 мая при тушении пожара в частном жилом доме на улице Фруктовой в Бугуруслане были обнаружены тела собственника дома – женщины 39 лет, а также ее дочерей трех и пяти лет. Следователи установили, что причиной возгорания дома стал поджог, было возбуждено уголовное дело об убийстве."Следователями следственного управления по Оренбургской области и сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области проведен комплекс мероприятий, в результате которых подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что задержанному предъявлено обвинение по статьям "убийство более двух лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом" и "умышленное уничтожение имущества путем поджога".По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.
https://ria.ru/20210604/arkhangelsk-1735634462.html
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россия
оренбургская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, бугуруслан, происшествия

Жителя Оренбуржья заподозрили в убийстве женщины и ее детей

09:57 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Житель Бугуруслана, подозреваемый в убийстве женщины и ее малолетних детей, задержан в Оренбургской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, 18 мая при тушении пожара в частном жилом доме на улице Фруктовой в Бугуруслане были обнаружены тела собственника дома – женщины 39 лет, а также ее дочерей трех и пяти лет. Следователи установили, что причиной возгорания дома стал поджог, было возбуждено уголовное дело об убийстве.
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"Следователями следственного управления по Оренбургской области и сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области проведен комплекс мероприятий, в результате которых подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что задержанному предъявлено обвинение по статьям "убийство более двух лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом" и "умышленное уничтожение имущества путем поджога".
По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.
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