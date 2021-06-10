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Тверская область
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Руденя: в Твери отремонтируют здание Дворянского собрания
Руденя: в Твери отремонтируют здание Дворянского собрания - РИА Новости, 10.06.2021
Руденя: в Твери отремонтируют здание Дворянского собрания
РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T22:41
2021-06-10T22:41
тверская область
игорь руденя
тверь
общество
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ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Дом Дворянского собрания в Твери будет отремонтирован, сообщил губернатор Игорь Руденя в четверг во время прямого эфира на телеканале "Россия 24 Тверь". Дом Дворянского собрания, построенный в 1842 году по проекту архитектора Ивана Львова в стиле позднего классицизма, в 1935 году передали Красной Армии. С 1945 по 2010 годы здесь размещался гарнизонный Дом офицеров. В 2012 году здание было передано в муниципальную собственность города Твери, а в декабре 2019 года закреплено за Тверской областной картинной галереей.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в здании после реконструкции планируется создать современный многофункциональный музейно-выставочный центр, в котором будут проходить значимые культурные и общественные мероприятия.Таким образом предполагается сформировать в центре Твери полноценный культурно-исторический квартал. Помимо дома Дворянского собрания, в него войдут областной театр драмы, филармония, библиотека имени Горького, Спасо-Преображенский собор, Тверской императорский дворец и Государственный объединённый музей.
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игорь руденя, тверь, общество
Руденя: в Твери отремонтируют здание Дворянского собрания
22:41 10.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области

Губернатор Руденя заявил, что в Твери отремонтируют Дом Дворянского собрания

Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Дом Дворянского собрания в Твери будет отремонтирован, сообщил губернатор Игорь Руденя в четверг во время прямого эфира на телеканале "Россия 24 Тверь".

"Сейчас активно идет проектирование, подготовка необходимой документации. В 2021 году планируем завершить проектные, изыскательские работы и начать ремонт. По его завершении дом Дворянского собрания пополнит ряд наших объектов для проведения культурных и общественных мероприятий", – сказал Руденя.

Дом Дворянского собрания, построенный в 1842 году по проекту архитектора Ивана Львова в стиле позднего классицизма, в 1935 году передали Красной Армии. С 1945 по 2010 годы здесь размещался гарнизонный Дом офицеров. В 2012 году здание было передано в муниципальную собственность города Твери, а в декабре 2019 года закреплено за Тверской областной картинной галереей.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в здании после реконструкции планируется создать современный многофункциональный музейно-выставочный центр, в котором будут проходить значимые культурные и общественные мероприятия.
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Таким образом предполагается сформировать в центре Твери полноценный культурно-исторический квартал. Помимо дома Дворянского собрания, в него войдут областной театр драмы, филармония, библиотека имени Горького, Спасо-Преображенский собор, Тверской императорский дворец и Государственный объединённый музей.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьОбщество
 
 
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