https://ria.ru/20210610/tver-1736549807.html

Руденя: в Твери отремонтируют здание Дворянского собрания

Руденя: в Твери отремонтируют здание Дворянского собрания - РИА Новости, 10.06.2021

Руденя: в Твери отремонтируют здание Дворянского собрания

РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T22:41

2021-06-10T22:41

2021-06-10T22:41

тверская область

игорь руденя

тверь

общество

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ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Дом Дворянского собрания в Твери будет отремонтирован, сообщил губернатор Игорь Руденя в четверг во время прямого эфира на телеканале "Россия 24 Тверь". Дом Дворянского собрания, построенный в 1842 году по проекту архитектора Ивана Львова в стиле позднего классицизма, в 1935 году передали Красной Армии. С 1945 по 2010 годы здесь размещался гарнизонный Дом офицеров. В 2012 году здание было передано в муниципальную собственность города Твери, а в декабре 2019 года закреплено за Тверской областной картинной галереей.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в здании после реконструкции планируется создать современный многофункциональный музейно-выставочный центр, в котором будут проходить значимые культурные и общественные мероприятия.Таким образом предполагается сформировать в центре Твери полноценный культурно-исторический квартал. Помимо дома Дворянского собрания, в него войдут областной театр драмы, филармония, библиотека имени Горького, Спасо-Преображенский собор, Тверской императорский дворец и Государственный объединённый музей.

https://ria.ru/20210526/shell-1733982520.html

тверь

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игорь руденя, тверь, общество