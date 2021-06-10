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Туризм
https://ria.ru/20210610/turtsiya-1736552031.html
Дипломаты рассказали, как помогают россиянам вернуться домой из Турции
Дипломаты рассказали, как помогают россиянам вернуться домой из Турции - РИА Новости, 10.06.2021
Дипломаты рассказали, как помогают россиянам вернуться домой из Турции
Российские дипломаты в Турции оказывают консульскую поддержку гражданам РФ, которые после открытия Грузией сухопутных границ получили возможность вернуться на... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T23:31
2021-06-10T23:31
туризм
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туризм
валерий тихонов
турция
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ТРАБЗОН (Турция), 10 июн - РИА Новости. Российские дипломаты в Турции оказывают консульскую поддержку гражданам РФ, которые после открытия Грузией сухопутных границ получили возможность вернуться на своих автомобилях на родину, заявил РИА Новости генконсул РФ в Трабзоне Валерий Тихонов.Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, закрытые более года из-за пандемии коронавируса."После того, как Грузия открыла свои сухопутные границы, активизировался процесс возвращения на родину российских граждан, застрявших в Турции на своих автомобилях с марта прошлого года. Генконсульство РФ внимательно следит за логистической динамикой в консульском округе, в частности на КПП Сарп, и оказывает консульскую поддержку по вопросам пересечения сухопутных границ", - сказал Тихонов.
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россия, туризм, валерий тихонов, турция, грузия
Дипломаты рассказали, как помогают россиянам вернуться домой из Турции
23:31 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алена ПалаженкоТурецкий курорт Фетхие
Турецкий курорт Фетхие - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алена Палаженко

Дипломаты в Турции оказывают консульскую поддержку россиянам, возвращающимся домой из Турции

Читать ria.ru в
ТРАБЗОН (Турция), 10 июн - РИА Новости. Российские дипломаты в Турции оказывают консульскую поддержку гражданам РФ, которые после открытия Грузией сухопутных границ получили возможность вернуться на своих автомобилях на родину, заявил РИА Новости генконсул РФ в Трабзоне Валерий Тихонов.
Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, закрытые более года из-за пандемии коронавируса.
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"После того, как Грузия открыла свои сухопутные границы, активизировался процесс возвращения на родину российских граждан, застрявших в Турции на своих автомобилях с марта прошлого года. Генконсульство РФ внимательно следит за логистической динамикой в консульском округе, в частности на КПП Сарп, и оказывает консульскую поддержку по вопросам пересечения сухопутных границ", - сказал Тихонов.
 
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