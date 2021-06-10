https://ria.ru/20210610/turtsiya-1736552031.html

Дипломаты рассказали, как помогают россиянам вернуться домой из Турции

Дипломаты рассказали, как помогают россиянам вернуться домой из Турции - РИА Новости, 10.06.2021

Дипломаты рассказали, как помогают россиянам вернуться домой из Турции

Российские дипломаты в Турции оказывают консульскую поддержку гражданам РФ, которые после открытия Грузией сухопутных границ получили возможность вернуться на... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T23:31

2021-06-10T23:31

2021-06-10T23:31

туризм

россия

туризм

валерий тихонов

турция

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149377/44/1493774484_0:317:3916:2520_1920x0_80_0_0_eb37d19783b360b99c91e9e6acf1b29e.jpg

ТРАБЗОН (Турция), 10 июн - РИА Новости. Российские дипломаты в Турции оказывают консульскую поддержку гражданам РФ, которые после открытия Грузией сухопутных границ получили возможность вернуться на своих автомобилях на родину, заявил РИА Новости генконсул РФ в Трабзоне Валерий Тихонов.Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, закрытые более года из-за пандемии коронавируса."После того, как Грузия открыла свои сухопутные границы, активизировался процесс возвращения на родину российских граждан, застрявших в Турции на своих автомобилях с марта прошлого года. Генконсульство РФ внимательно следит за логистической динамикой в консульском округе, в частности на КПП Сарп, и оказывает консульскую поддержку по вопросам пересечения сухопутных границ", - сказал Тихонов.

https://ria.ru/20210610/aviasoobschenie-1736469585.html

россия

турция

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, валерий тихонов, турция, грузия