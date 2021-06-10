https://ria.ru/20210610/turoperatory-1736493125.html

АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления

АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления - РИА Новости, 10.06.2021

АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо главе оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:34

2021-06-10T16:34

2021-06-10T23:58

владимир канторович

коронавирус covid-19

татьяна голикова

тунис (страна)

греция

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо главе оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма.Копия обращения есть в РИА Новости. Его подписал первый вице-президент ассоциации Владимир Канторович.В документе отмечается, что такие меры снизят социальную напряженность, предоставив россиянам возможность уехать в запланированные путешествия. Туроператоры, в свою очередь, смогут уменьшить накопившиеся по неисполненным обязательствам долги и избежать резонансных конфликтов с потребителями.Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис, как подчеркнули в АТОР, уже дали разрешения на въезд граждан России. Согласно официальным заявлениям органов здравоохранения этих государств, показатели заболеваемости коронавирусом у них не превышают уровень, установленный Роспотребнадзором для признания страны безопасной."Возобновление авиасообщения по перечисленным зарубежным направлениям и восстановление международного выездного туризма для вакцинированных российских туристов позволит увеличить темпы вакцинации в нашей стране и будет способствовать достижению цели, обозначенной президентом России, — скорейшей массовой вакцинации населения", — поясняется в письме. В документе также отметили, что число привившихся россиян может вырасти на восемь-десять миллионов за счет тех, кто выезжает или планирует поехать за рубеж.В АТОР также выразили надежду, что предложение рассмотрят, а вопрос об открытии популярных туристических направлений решат в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/aviasoobschenie-1736008960.html

тунис (страна)

греция

россия

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владимир канторович , коронавирус covid-19, татьяна голикова, тунис (страна), греция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)