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АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления - РИА Новости, 10.06.2021
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо главе оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:34
2021-06-10T23:58
владимир канторович
коронавирус covid-19
татьяна голикова
тунис (страна)
греция
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо главе оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма.Копия обращения есть в РИА Новости. Его подписал первый вице-президент ассоциации Владимир Канторович.В документе отмечается, что такие меры снизят социальную напряженность, предоставив россиянам возможность уехать в запланированные путешествия. Туроператоры, в свою очередь, смогут уменьшить накопившиеся по неисполненным обязательствам долги и избежать резонансных конфликтов с потребителями.Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис, как подчеркнули в АТОР, уже дали разрешения на въезд граждан России. Согласно официальным заявлениям органов здравоохранения этих государств, показатели заболеваемости коронавирусом у них не превышают уровень, установленный Роспотребнадзором для признания страны безопасной."Возобновление авиасообщения по перечисленным зарубежным направлениям и восстановление международного выездного туризма для вакцинированных российских туристов позволит увеличить темпы вакцинации в нашей стране и будет способствовать достижению цели, обозначенной президентом России, — скорейшей массовой вакцинации населения", — поясняется в письме. В документе также отметили, что число привившихся россиян может вырасти на восемь-десять миллионов за счет тех, кто выезжает или планирует поехать за рубеж.В АТОР также выразили надежду, что предложение рассмотрят, а вопрос об открытии популярных туристических направлений решат в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html
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владимир канторович , коронавирус covid-19, татьяна голикова, тунис (страна), греция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
16:34 10.06.2021 (обновлено: 23:58 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБерег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Российские туроператоры попросили открыть направления массового зарубежного отдыха

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо главе оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма.
Копия обращения есть в РИА Новости. Его подписал первый вице-президент ассоциации Владимир Канторович.
В документе отмечается, что такие меры снизят социальную напряженность, предоставив россиянам возможность уехать в запланированные путешествия. Туроператоры, в свою очередь, смогут уменьшить накопившиеся по неисполненным обязательствам долги и избежать резонансных конфликтов с потребителями.
Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис, как подчеркнули в АТОР, уже дали разрешения на въезд граждан России. Согласно официальным заявлениям органов здравоохранения этих государств, показатели заболеваемости коронавирусом у них не превышают уровень, установленный Роспотребнадзором для признания страны безопасной.
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"Возобновление авиасообщения по перечисленным зарубежным направлениям и восстановление международного выездного туризма для вакцинированных российских туристов позволит увеличить темпы вакцинации в нашей стране и будет способствовать достижению цели, обозначенной президентом России, — скорейшей массовой вакцинации населения", — поясняется в письме.
В документе также отметили, что число привившихся россиян может вырасти на восемь-десять миллионов за счет тех, кто выезжает или планирует поехать за рубеж.
В АТОР также выразили надежду, что предложение рассмотрят, а вопрос об открытии популярных туристических направлений решат в кратчайшие сроки.
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Владимир КанторовичКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваТунис (страна)ГрецияРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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