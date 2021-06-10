Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/tsennosti-1736547356.html
Для Европы российские ценности ближе американских, заявила депутат
Для Европы российские ценности ближе американских, заявила депутат - РИА Новости, 10.06.2021
Для Европы российские ценности ближе американских, заявила депутат
Установка России на мир ближе для Европы, для которой колониальная эпоха ушла в прошлое, в отличие от США, где она продолжается, об этом заявила член комитета... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T21:59
2021-06-10T21:59
россия
елена панина
европа
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149667/04/1496670446_0:0:5357:3013_1920x0_80_0_0_6ca77e887ef8d98ec2c48a14ee37081f.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Установка России на мир ближе для Европы, для которой колониальная эпоха ушла в прошлое, в отличие от США, где она продолжается, об этом заявила член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя итоги опроса, проведенного по заказу Европейского совета по международным отношениям в 12 странах ЕС.В ходе опроса лишь один из каждых пяти опрошенных оказался согласен с тем, что Соединенные Штаты разделяют общие с Европой ценности. Большинство же полагает, что с Вашингтоном следует лишь сотрудничать в стратегических целях."Большинство европейцев привыкли жить в мирном и предсказуемом внешнеполитическом пространстве. Претензии США на глобальное доминирование резко усиливают международную напряженность, а это выталкивает европейцев из привычной зоны комфорта, лишает их ощущения стабильности и предсказуемости", - сказала Панина РИА Новости, отметив, что итоги опроса закономерны.По ее словам, в данном случае ценности России на диалог и мирное сосуществование ближе Европе, в отличие от американских установок."Для европейцев колониальная эпоха, эпоха борьбы за мировое господство ушла в прошлое, а для США она до сих продолжается", - подчеркнула Панина.При этом, несмотря на "шквальную антироссийскую пропаганду", многие жители европейских стран понимают, что причины нынешней глобальной нестабильности, причины геополитической турбулентности надо искать не в российской, а в американской внешней политике, констатировала депутат.
https://ria.ru/20210421/tsennosti-1729233638.html
https://ria.ru/20210325/kultura-1602816933.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149667/04/1496670446_497:0:5258:3571_1920x0_80_0_0_c33f855dd801d3760da873ceacb8afb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, елена панина, европа, сша, в мире
Для Европы российские ценности ближе американских, заявила депутат
21:59 10.06.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко

Депутат ГД Панина заявила, что ценности России ближе Европе, чем американские

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Установка России на мир ближе для Европы, для которой колониальная эпоха ушла в прошлое, в отличие от США, где она продолжается, об этом заявила член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя итоги опроса, проведенного по заказу Европейского совета по международным отношениям в 12 странах ЕС.
В ходе опроса лишь один из каждых пяти опрошенных оказался согласен с тем, что Соединенные Штаты разделяют общие с Европой ценности. Большинство же полагает, что с Вашингтоном следует лишь сотрудничать в стратегических целях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 12:13
Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
"Большинство европейцев привыкли жить в мирном и предсказуемом внешнеполитическом пространстве. Претензии США на глобальное доминирование резко усиливают международную напряженность, а это выталкивает европейцев из привычной зоны комфорта, лишает их ощущения стабильности и предсказуемости", - сказала Панина РИА Новости, отметив, что итоги опроса закономерны.
По ее словам, в данном случае ценности России на диалог и мирное сосуществование ближе Европе, в отличие от американских установок.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами премий для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 15:09Культура
Путин назвал истинные ценности российской культуры
"Для европейцев колониальная эпоха, эпоха борьбы за мировое господство ушла в прошлое, а для США она до сих продолжается", - подчеркнула Панина.
При этом, несмотря на "шквальную антироссийскую пропаганду", многие жители европейских стран понимают, что причины нынешней глобальной нестабильности, причины геополитической турбулентности надо искать не в российской, а в американской внешней политике, констатировала депутат.
 
РоссияЕлена ПанинаЕвропаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
Лента новостейМолния