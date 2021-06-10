https://ria.ru/20210610/tsennosti-1736547356.html

Для Европы российские ценности ближе американских, заявила депутат

Для Европы российские ценности ближе американских, заявила депутат - РИА Новости, 10.06.2021

Для Европы российские ценности ближе американских, заявила депутат

Установка России на мир ближе для Европы, для которой колониальная эпоха ушла в прошлое, в отличие от США, где она продолжается, об этом заявила член комитета... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T21:59

2021-06-10T21:59

2021-06-10T21:59

россия

елена панина

европа

сша

в мире

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Установка России на мир ближе для Европы, для которой колониальная эпоха ушла в прошлое, в отличие от США, где она продолжается, об этом заявила член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя итоги опроса, проведенного по заказу Европейского совета по международным отношениям в 12 странах ЕС.В ходе опроса лишь один из каждых пяти опрошенных оказался согласен с тем, что Соединенные Штаты разделяют общие с Европой ценности. Большинство же полагает, что с Вашингтоном следует лишь сотрудничать в стратегических целях."Большинство европейцев привыкли жить в мирном и предсказуемом внешнеполитическом пространстве. Претензии США на глобальное доминирование резко усиливают международную напряженность, а это выталкивает европейцев из привычной зоны комфорта, лишает их ощущения стабильности и предсказуемости", - сказала Панина РИА Новости, отметив, что итоги опроса закономерны.По ее словам, в данном случае ценности России на диалог и мирное сосуществование ближе Европе, в отличие от американских установок."Для европейцев колониальная эпоха, эпоха борьбы за мировое господство ушла в прошлое, а для США она до сих продолжается", - подчеркнула Панина.При этом, несмотря на "шквальную антироссийскую пропаганду", многие жители европейских стран понимают, что причины нынешней глобальной нестабильности, причины геополитической турбулентности надо искать не в российской, а в американской внешней политике, констатировала депутат.

https://ria.ru/20210421/tsennosti-1729233638.html

https://ria.ru/20210325/kultura-1602816933.html

россия

европа

сша

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россия, елена панина, европа, сша, в мире