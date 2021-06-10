https://ria.ru/20210610/tsar-1736483748.html

Правительство ЦАР подало в отставку

Правительство ЦАР подало в отставку - РИА Новости, 10.06.2021

Правительство ЦАР подало в отставку

Премьер-министр Центральноафриканской республики Фирмен Нгребада подал прошение об отставке правительства, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:54

2021-06-10T15:54

2021-06-10T17:25

цар

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики Фирмен Нгребада подал прошение об отставке правительства, передает агентство Франс Пресс.Фирмин Нгребада сообщил, что подал прошение президенту страны, однако пресс-секретарь Альбер Ялоке Мокпеме сообщил агентству, что его могут попросить остаться и сформировать новое правительство.Позднее министр-делегат по вопросам капитального строительства и стратегических инвестиций при администрации президента Паскаль Коягбеле подтвердил РИА Новости, что правительство ЦАР подало в отставку,Министр-делегат также подтвердил, что эта процедура была плановой."Согласно конституции, после парламентских выборов премьер-министр должен подать прошение об отставке", - отметил Коягбеле.По словам министра-делегата, новый премьер будет назначен в течение следующих 48 часов.Парламентские выборы в ЦАР прошли в три этапа с декабря 2020 года по май 2021 года.

https://ria.ru/20210602/mid-1735308334.html

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