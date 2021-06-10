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Правительство ЦАР подало в отставку
Правительство ЦАР подало в отставку - РИА Новости, 10.06.2021
Правительство ЦАР подало в отставку
Премьер-министр Центральноафриканской республики Фирмен Нгребада подал прошение об отставке правительства, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:54
2021-06-10T17:25
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики Фирмен Нгребада подал прошение об отставке правительства, передает агентство Франс Пресс.Фирмин Нгребада сообщил, что подал прошение президенту страны, однако пресс-секретарь Альбер Ялоке Мокпеме сообщил агентству, что его могут попросить остаться и сформировать новое правительство.Позднее министр-делегат по вопросам капитального строительства и стратегических инвестиций при администрации президента Паскаль Коягбеле подтвердил РИА Новости, что правительство ЦАР подало в отставку,Министр-делегат также подтвердил, что эта процедура была плановой."Согласно конституции, после парламентских выборов премьер-министр должен подать прошение об отставке", - отметил Коягбеле.По словам министра-делегата, новый премьер будет назначен в течение следующих 48 часов.Парламентские выборы в ЦАР прошли в три этапа с декабря 2020 года по май 2021 года.
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цар, в мире

Правительство ЦАР подало в отставку

15:54 10.06.2021 (обновлено: 17:25 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики Фирмен Нгребада подал прошение об отставке правительства, передает агентство Франс Пресс.
Фирмин Нгребада сообщил, что подал прошение президенту страны, однако пресс-секретарь Альбер Ялоке Мокпеме сообщил агентству, что его могут попросить остаться и сформировать новое правительство.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 17:52
МИД заявил о готовности помогать ЦАР в обеспечении безопасности
Позднее министр-делегат по вопросам капитального строительства и стратегических инвестиций при администрации президента Паскаль Коягбеле подтвердил РИА Новости, что правительство ЦАР подало в отставку,
Министр-делегат также подтвердил, что эта процедура была плановой.
"Согласно конституции, после парламентских выборов премьер-министр должен подать прошение об отставке", - отметил Коягбеле.
По словам министра-делегата, новый премьер будет назначен в течение следующих 48 часов.
Парламентские выборы в ЦАР прошли в три этапа с декабря 2020 года по май 2021 года.
 
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