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В Свердловской области 11 июня объявили днем траура из-за ДТП с автобусом
В Свердловской области 11 июня объявили днем траура из-за ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.06.2021
В Свердловской области 11 июня объявили днем траура из-за ДТП с автобусом
День траура объявлен в пятницу в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Лесной Свердловской области, где в ДТП с автобусом погибли шесть... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:25
2021-06-10T13:25
наезд автобуса на остановку в свердловской области
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
свердловская область
лесной
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. День траура объявлен в пятницу в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Лесной Свердловской области, где в ДТП с автобусом погибли шесть сотрудников комбината "Электрохимприбор" (входит в "Росатом"), сообщает пресс-служба предприятия.Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор предприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД уточнили, что травмы получили пять человек. По данным территориального Центра медицины катастроф, трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести."В городе Лесном 11 июня объявлен Днем траура по погибшим в ДТП в поселке Горном работникам комбината "Электрохимприбор". В День траура на территории комбината и города будут приспущены государственные флаги РФ, флаги ГК "Росатом", Свердловской области, ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" и ГО "Город Лесной", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 9 часов утра в пятницу (7.00 мск) в городе прозвучит сигнал электросирены в память о погибших. Также с 11 по 13 июня будут отменены все запланированные праздничные мероприятия.
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наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", свердловская область, лесной

В Свердловской области 11 июня объявили днем траура из-за ДТП с автобусом

13:25 10.06.2021
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкНа месте ДТП в Свердловской области. Стоп-кадр видео
На месте ДТП в Свердловской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / СК РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. День траура объявлен в пятницу в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Лесной Свердловской области, где в ДТП с автобусом погибли шесть сотрудников комбината "Электрохимприбор" (входит в "Росатом"), сообщает пресс-служба предприятия.
Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор предприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД уточнили, что травмы получили пять человек. По данным территориального Центра медицины катастроф, трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести.
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"В городе Лесном 11 июня объявлен Днем траура по погибшим в ДТП в поселке Горном работникам комбината "Электрохимприбор". В День траура на территории комбината и города будут приспущены государственные флаги РФ, флаги ГК "Росатом", Свердловской области, ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" и ГО "Город Лесной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 9 часов утра в пятницу (7.00 мск) в городе прозвучит сигнал электросирены в память о погибших. Также с 11 по 13 июня будут отменены все запланированные праздничные мероприятия.
 
Наезд автобуса на остановку в Свердловской областиРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Свердловская областьЛесной
 
 
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