https://ria.ru/20210610/traur-1736450528.html

В Свердловской области 11 июня объявили днем траура из-за ДТП с автобусом

В Свердловской области 11 июня объявили днем траура из-за ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.06.2021

В Свердловской области 11 июня объявили днем траура из-за ДТП с автобусом

День траура объявлен в пятницу в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Лесной Свердловской области, где в ДТП с автобусом погибли шесть... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:25

2021-06-10T13:25

2021-06-10T13:25

наезд автобуса на остановку в свердловской области

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

свердловская область

лесной

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. День траура объявлен в пятницу в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Лесной Свердловской области, где в ДТП с автобусом погибли шесть сотрудников комбината "Электрохимприбор" (входит в "Росатом"), сообщает пресс-служба предприятия.Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор предприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Как сообщали РИА Новости в МВД региона, шесть человек погибли, еще 15 пострадали. Позже в ГИБДД уточнили, что травмы получили пять человек. По данным территориального Центра медицины катастроф, трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести."В городе Лесном 11 июня объявлен Днем траура по погибшим в ДТП в поселке Горном работникам комбината "Электрохимприбор". В День траура на территории комбината и города будут приспущены государственные флаги РФ, флаги ГК "Росатом", Свердловской области, ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" и ГО "Город Лесной", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 9 часов утра в пятницу (7.00 мск) в городе прозвучит сигнал электросирены в память о погибших. Также с 11 по 13 июня будут отменены все запланированные праздничные мероприятия.

https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html

россия

свердловская область

лесной

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", свердловская область, лесной