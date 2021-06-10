https://ria.ru/20210610/tambov-1736423839.html

В Тамбове один человек пострадал в ДТП с автобусом и восемью легковушками

В Тамбове один человек пострадал в ДТП с автобусом и восемью легковушками - РИА Новости, 10.06.2021

В Тамбове один человек пострадал в ДТП с автобусом и восемью легковушками

Один человек пострадал при столкновении автобуса с восемью легковыми автомобилями в Тамбове, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:32

2021-06-10T11:32

2021-06-10T11:32

тамбов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении автобуса с восемью легковыми автомобилями в Тамбове, сообщает ГУМЧС по региону.Информация об аварии на улице Гастелло поступила спасателям около 9.30 мск четверга."Произошло касательное столкновение автобуса и восьми легковых автомобилей. Разлива топлива не зафиксировано. Движение не перекрыто. Есть один пострадавший", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210610/dtp-1736395091.html

тамбов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбов, происшествия