https://ria.ru/20210610/tambov-1736423839.html
В Тамбове один человек пострадал в ДТП с автобусом и восемью легковушками
В Тамбове один человек пострадал в ДТП с автобусом и восемью легковушками - РИА Новости, 10.06.2021
В Тамбове один человек пострадал в ДТП с автобусом и восемью легковушками
Один человек пострадал при столкновении автобуса с восемью легковыми автомобилями в Тамбове, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:32
2021-06-10T11:32
2021-06-10T11:32
тамбов
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении автобуса с восемью легковыми автомобилями в Тамбове, сообщает ГУМЧС по региону.Информация об аварии на улице Гастелло поступила спасателям около 9.30 мск четверга."Произошло касательное столкновение автобуса и восьми легковых автомобилей. Разлива топлива не зафиксировано. Движение не перекрыто. Есть один пострадавший", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210610/dtp-1736395091.html
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тамбов, происшествия