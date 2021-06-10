https://ria.ru/20210610/taganrog-1736397285.html

Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12

Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12 - РИА Новости, 10.06.2021

Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12

Юлия Насулина. Еще одна пострадавшая в результате ЧП при ремонте очистных сооружений под Таганрогом Ростовской области скончалась в больнице в ночь на четверг,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:49

2021-06-10T08:49

2021-06-10T09:11

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

россия

таганрог

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Юлия Насулина. Еще одна пострадавшая в результате ЧП при ремонте очистных сооружений под Таганрогом Ростовской области скончалась в больнице в ночь на четверг, число жертв увеличилось до 12, сообщили РИА Новости в мэрии.По информации мэрии Таганрога, 21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившись газом, еще восемь человек были госпитализированы, позже в реанимации скончался еще один человек.Ранее сообщалось, что все госпитализированные, кроме находившейся в коме женщины, выписаны из больницы.СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20210521/gibel-1733383183.html

ростовская область

россия

таганрог

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, россия, таганрог, происшествия