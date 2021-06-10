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Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12 - РИА Новости, 10.06.2021
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
Юлия Насулина. Еще одна пострадавшая в результате ЧП при ремонте очистных сооружений под Таганрогом Ростовской области скончалась в больнице в ночь на четверг,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:49
2021-06-10T09:11
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
россия
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Юлия Насулина. Еще одна пострадавшая в результате ЧП при ремонте очистных сооружений под Таганрогом Ростовской области скончалась в больнице в ночь на четверг, число жертв увеличилось до 12, сообщили РИА Новости в мэрии.По информации мэрии Таганрога, 21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившись газом, еще восемь человек были госпитализированы, позже в реанимации скончался еще один человек.Ранее сообщалось, что все госпитализированные, кроме находившейся в коме женщины, выписаны из больницы.СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, россия, таганрог, происшествия

Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12

08:49 10.06.2021 (обновлено: 09:11 10.06.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария на насосной станции сырого осадка
Автомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария на насосной станции сырого осадка - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Юлия Насулина. Еще одна пострадавшая в результате ЧП при ремонте очистных сооружений под Таганрогом Ростовской области скончалась в больнице в ночь на четверг, число жертв увеличилось до 12, сообщили РИА Новости в мэрии.
"Женщина умерла сегодня ночью не приходя в сознание. Все это время она была в коме", - сказал собеседник агентства.
По информации мэрии Таганрога, 21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившись газом, еще восемь человек были госпитализированы, позже в реанимации скончался еще один человек.
Ранее сообщалось, что все госпитализированные, кроме находившейся в коме женщины, выписаны из больницы.
СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Автомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария на насосной станции сырого осадка - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 18:45
Названа основная причина гибели рабочих в коллекторе под Таганрогом
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьРоссияТаганрогПроисшествия
 
 
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