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Блогера Ларина допросили по делу Хованского, сообщил источник
Блогера Ларина допросили по делу Хованского, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2021
Блогера Ларина допросили по делу Хованского, сообщил источник
Блогер Дмитрий Ларин был допрошен следователем в Петербурге в качестве свидетеля по делу Юрия Хованского, подозреваемого в призывах к террористической... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:02
2021-06-10T11:02
россия
мовсар бараев
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Блогер Дмитрий Ларин был допрошен следователем в Петербурге в качестве свидетеля по делу Юрия Хованского, подозреваемого в призывах к террористической деятельности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Блогер Дмитрий Ларин был допрошен следователем как свидетель по делу Хованского", - сказал собеседник агентства.По его словам, Ларина доставили в СК в среду. Блогер написал о допросе в своем Telegram-канале, однако Хованского в посте не упомянул.Накануне СК РФ сообщил, что Хованский задержан, возбуждено уголовное дело – по данным следствия, в размещенном в интернете видео блогер исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности и публичного оправдания терроризма.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне Хованского о "Норд-Осте". В 2002 году после захвата боевиками в во главе с Мовсаром Бараевым заложников во время показа мюзикла в театре на Дубровке погибли, по официальным данным, 130 человек.В ролике на YouTube-канале СК Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма.По ч.2. ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) блогеру грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/khovanskiy-1736297499.html
россия
санкт-петербург
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россия, мовсар бараев, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Блогера Ларина допросили по делу Хованского, сообщил источник

11:02 10.06.2021
 
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия ХованскогоВидеоблогер Юрий Хованский
Видеоблогер Юрий Хованский
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия Хованского
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Блогер Дмитрий Ларин был допрошен следователем в Петербурге в качестве свидетеля по делу Юрия Хованского, подозреваемого в призывах к террористической деятельности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Блогер Дмитрий Ларин был допрошен следователем как свидетель по делу Хованского", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Ларина доставили в СК в среду. Блогер написал о допросе в своем Telegram-канале, однако Хованского в посте не упомянул.
Накануне СК РФ сообщил, что Хованский задержан, возбуждено уголовное дело – по данным следствия, в размещенном в интернете видео блогер исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности и публичного оправдания терроризма.
Видеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 14:24Сказано в эфире
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По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне Хованского о "Норд-Осте". В 2002 году после захвата боевиками в во главе с Мовсаром Бараевым заложников во время показа мюзикла в театре на Дубровке погибли, по официальным данным, 130 человек.
В ролике на YouTube-канале СК Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма.
По ч.2. ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) блогеру грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
 
РоссияМовсар БараевСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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