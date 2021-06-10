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Блогера Ларина допросили по делу Хованского, сообщил источник

Блогера Ларина допросили по делу Хованского, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2021

Блогера Ларина допросили по делу Хованского, сообщил источник

Блогер Дмитрий Ларин был допрошен следователем в Петербурге в качестве свидетеля по делу Юрия Хованского, подозреваемого в призывах к террористической... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:02

2021-06-10T11:02

2021-06-10T11:02

россия

мовсар бараев

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Блогер Дмитрий Ларин был допрошен следователем в Петербурге в качестве свидетеля по делу Юрия Хованского, подозреваемого в призывах к террористической деятельности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Блогер Дмитрий Ларин был допрошен следователем как свидетель по делу Хованского", - сказал собеседник агентства.По его словам, Ларина доставили в СК в среду. Блогер написал о допросе в своем Telegram-канале, однако Хованского в посте не упомянул.Накануне СК РФ сообщил, что Хованский задержан, возбуждено уголовное дело – по данным следствия, в размещенном в интернете видео блогер исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности и публичного оправдания терроризма.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне Хованского о "Норд-Осте". В 2002 году после захвата боевиками в во главе с Мовсаром Бараевым заложников во время показа мюзикла в театре на Дубровке погибли, по официальным данным, 130 человек.В ролике на YouTube-канале СК Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма.По ч.2. ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) блогеру грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/khovanskiy-1736297499.html

россия

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мовсар бараев, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия