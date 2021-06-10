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Блогера Ларина допросили по делу Хованского, сообщил источник
Блогера Ларина допросили по делу Хованского, сообщил источник - РИА Новости, 10.06.2021
Блогера Ларина допросили по делу Хованского, сообщил источник
Блогер Дмитрий Ларин был допрошен следователем в Петербурге в качестве свидетеля по делу Юрия Хованского, подозреваемого в призывах к террористической... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:02
2021-06-10T11:02
2021-06-10T11:02
россия
мовсар бараев
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Блогер Дмитрий Ларин был допрошен следователем в Петербурге в качестве свидетеля по делу Юрия Хованского, подозреваемого в призывах к террористической деятельности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Блогер Дмитрий Ларин был допрошен следователем как свидетель по делу Хованского", - сказал собеседник агентства.По его словам, Ларина доставили в СК в среду. Блогер написал о допросе в своем Telegram-канале, однако Хованского в посте не упомянул.Накануне СК РФ сообщил, что Хованский задержан, возбуждено уголовное дело – по данным следствия, в размещенном в интернете видео блогер исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности и публичного оправдания терроризма.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне Хованского о "Норд-Осте". В 2002 году после захвата боевиками в во главе с Мовсаром Бараевым заложников во время показа мюзикла в театре на Дубровке погибли, по официальным данным, 130 человек.В ролике на YouTube-канале СК Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма.По ч.2. ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) блогеру грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/khovanskiy-1736297499.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мовсар бараев, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия