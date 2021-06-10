Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210610/svetofory-1736464425.html
Первые светофоры с бело-лунными секциями появились в Подмосковье
Первые светофоры с бело-лунными секциями появились в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2021
Первые светофоры с бело-лунными секциями появились в Подмосковье
На семи светофорных объектах в Лобне оборудовали новую секцию в виде пешехода и стрелки бело-лунного цвета, разрешающую одновременное движение пешеходов и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:49
2021-06-10T14:49
новости подмосковья
алексей гержик
авто
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b18b10b864b0e8b5242f64e8d40091a3.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На семи светофорных объектах в Лобне оборудовали новую секцию в виде пешехода и стрелки бело-лунного цвета, разрешающую одновременное движение пешеходов и водителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."Лобня стала первым городом в Подмосковье, где появились новые бело-лунные секции на светофорах. Мы изучали опыт других стран и регионов по оснащению светофоров такой секцией. По нашим прогнозам, дополнительная секция вдвое сократит время ожидания сигнала для пешеходов, увеличит пропускную способность участков на 30%, а также повысит безопасность дорожного движения, поскольку водителям не придется долгого простаивать в ожидании "зеленого" сигнала светофора", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и программы "Долой глупые пробки" новые секции обустроили на наиболее проблемных участках: пересечение Букинского шоссе с улицами Батарейная, Гагарина, Промышленная, Циолковского, а также на пересечении улицы Ленина с улицами Борисова и Физкультурная.В ведомстве подчеркнули, что дополнительные секции на светофорах регламентированы ГОСТ 52289-2019, который вступил в силу в апреле 2020 года.
https://ria.ru/20210609/predprinimatelstvo-1736310193.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466615_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10959f5e66337c90ad910f793125b883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей гержик, авто, московская область (подмосковье), общество

Первые светофоры с бело-лунными секциями появились в Подмосковье

14:49 10.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый светофор с совмещенной фазой, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, которые совершают поворот
Новый светофор с совмещенной фазой, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, которые совершают поворот - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На семи светофорных объектах в Лобне оборудовали новую секцию в виде пешехода и стрелки бело-лунного цвета, разрешающую одновременное движение пешеходов и водителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"Лобня стала первым городом в Подмосковье, где появились новые бело-лунные секции на светофорах. Мы изучали опыт других стран и регионов по оснащению светофоров такой секцией. По нашим прогнозам, дополнительная секция вдвое сократит время ожидания сигнала для пешеходов, увеличит пропускную способность участков на 30%, а также повысит безопасность дорожного движения, поскольку водителям не придется долгого простаивать в ожидании "зеленого" сигнала светофора", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и программы "Долой глупые пробки" новые секции обустроили на наиболее проблемных участках: пересечение Букинского шоссе с улицами Батарейная, Гагарина, Промышленная, Циолковского, а также на пересечении улицы Ленина с улицами Борисова и Физкультурная.
"Данное новшество сильно повышает комфорт пешеходов и дополняет обязанность водителей уступать дорогу пешеходам при повороте. В итоге это позволяет уменьшать время ожидания для всех участников движения и позволяет бороться с глупыми пробками", — сообщил технический директор СпецДорПроект Константин Антонович.
В ведомстве подчеркнули, что дополнительные секции на светофорах регламентированы ГОСТ 52289-2019, который вступил в силу в апреле 2020 года.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 15:14Новости Подмосковья
В школах Подмосковья создаются предпринимательские классы
 
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикАвтоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
Лента новостейМолния