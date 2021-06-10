https://ria.ru/20210610/svetofory-1736464425.html

Первые светофоры с бело-лунными секциями появились в Подмосковье

Первые светофоры с бело-лунными секциями появились в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2021

Первые светофоры с бело-лунными секциями появились в Подмосковье

На семи светофорных объектах в Лобне оборудовали новую секцию в виде пешехода и стрелки бело-лунного цвета, разрешающую одновременное движение пешеходов и... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:49

2021-06-10T14:49

2021-06-10T14:49

новости подмосковья

алексей гержик

авто

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На семи светофорных объектах в Лобне оборудовали новую секцию в виде пешехода и стрелки бело-лунного цвета, разрешающую одновременное движение пешеходов и водителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."Лобня стала первым городом в Подмосковье, где появились новые бело-лунные секции на светофорах. Мы изучали опыт других стран и регионов по оснащению светофоров такой секцией. По нашим прогнозам, дополнительная секция вдвое сократит время ожидания сигнала для пешеходов, увеличит пропускную способность участков на 30%, а также повысит безопасность дорожного движения, поскольку водителям не придется долгого простаивать в ожидании "зеленого" сигнала светофора", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и программы "Долой глупые пробки" новые секции обустроили на наиболее проблемных участках: пересечение Букинского шоссе с улицами Батарейная, Гагарина, Промышленная, Циолковского, а также на пересечении улицы Ленина с улицами Борисова и Физкультурная.В ведомстве подчеркнули, что дополнительные секции на светофорах регламентированы ГОСТ 52289-2019, который вступил в силу в апреле 2020 года.

https://ria.ru/20210609/predprinimatelstvo-1736310193.html

московская область (подмосковье)

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алексей гержик, авто, московская область (подмосковье), общество