Первые светофоры с бело-лунными секциями появились в Подмосковье
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый светофор с совмещенной фазой, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, которые совершают поворот
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На семи светофорных объектах в Лобне оборудовали новую секцию в виде пешехода и стрелки бело-лунного цвета, разрешающую одновременное движение пешеходов и водителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"Лобня стала первым городом в Подмосковье, где появились новые бело-лунные секции на светофорах. Мы изучали опыт других стран и регионов по оснащению светофоров такой секцией. По нашим прогнозам, дополнительная секция вдвое сократит время ожидания сигнала для пешеходов, увеличит пропускную способность участков на 30%, а также повысит безопасность дорожного движения, поскольку водителям не придется долгого простаивать в ожидании "зеленого" сигнала светофора", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и программы "Долой глупые пробки" новые секции обустроили на наиболее проблемных участках: пересечение Букинского шоссе с улицами Батарейная, Гагарина, Промышленная, Циолковского, а также на пересечении улицы Ленина с улицами Борисова и Физкультурная.
"Данное новшество сильно повышает комфорт пешеходов и дополняет обязанность водителей уступать дорогу пешеходам при повороте. В итоге это позволяет уменьшать время ожидания для всех участников движения и позволяет бороться с глупыми пробками", — сообщил технический директор СпецДорПроект Константин Антонович.
В ведомстве подчеркнули, что дополнительные секции на светофорах регламентированы ГОСТ 52289-2019, который вступил в силу в апреле 2020 года.