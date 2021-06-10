https://ria.ru/20210610/svalka-1736453789.html

Следователи проверяют информацию о мусорной свалке в нацпарке Бурятии

Следователи проверяют информацию о мусорной свалке в нацпарке Бурятии - РИА Новости, 10.06.2021

Следователи проверяют информацию о мусорной свалке в нацпарке Бурятии

Следователи начали проверку информации о несанкционированной свалке в Тункинском нацпарке Бурятии, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:41

2021-06-10T13:41

2021-06-10T13:41

алексей цыденов

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о несанкционированной свалке в Тункинском нацпарке Бурятии, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее в СМИ появились сообщения, что в Тункинском районе Бурятии в нацпарке выявлена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Также было опубликовано видео, где видны горы мусора на фоне настоящих гор."В Тункинском районе по сообщению, размещенному в средствах массовой информации о несанкционированной свалке в Тункинском национальном парке, проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении следственного управления.В ведомстве уточнили, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности должностных лиц администрации Тункинского нацпарка. В правительстве республики сообщили РИА Новости, что свалку будут вывозить - прорабатывается вопрос о полигоне временного складирования твердых коммунальных отходов в селе Талое и ликвидации свалки. Ранее глава республики Алексей Цыденов выезжал на место. По его информации, отходы на свалку свозили местные жители. Глава республики поручил огородить место, поставить фотоловушки, чтобы не допустить дальнейшего разрастания свалки.Цыденов также сообщил, что правительство будет выходить на сессию регионального парламента с предложением по выделению средств на проектирование мусоросортировочного комплекса, вывоз, очистку и рекультивацию.Тункинский национальный парк создан в 1991 году в целях сохранения уникальных экосистем Восточного Саяна и отрогов Хамар-Дабана на общей площади 1 183 662 гектара.

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/novorozhdennyy-1736342803.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/svalka-1736304940.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей цыденов, происшествия