https://ria.ru/20210610/superyupiter-1736491840.html

Астрономы впервые заглянули внутрь атмосферы коричневого карлика

Астрономы впервые заглянули внутрь атмосферы коричневого карлика - РИА Новости, 10.06.2021

Астрономы впервые заглянули внутрь атмосферы коричневого карлика

Американские астрономы впервые провели детальные наблюдения за атмосферой ближайшего к Земле коричневого карлика и выяснили, что она напоминает слоеный пирог с... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:34

2021-06-10T16:34

2021-06-10T16:34

наука

европейская южная обсерватория

космос - риа наука

хаббл

астрономия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американские астрономы впервые провели детальные наблюдения за атмосферой ближайшего к Земле коричневого карлика и выяснили, что она напоминает слоеный пирог с облаками разного состава на разных высотах. Результаты исследования представлены на 238-й встрече Американского астрономического общества.Коричневые карлики — субзвездые планетоподобные объекты. Они слишком массивны, чтобы быть планетами, и слишком малы, чтобы долго поддерживать ядерный синтез, питающий изнутри классические звезды. При этом они не вращаются вокруг материнских звезд, как планеты, а дрейфуют в одиночку между звездами.Исследователи из Научного института космического телескопа в Балтиморе использовали обсерваторию Кека на Гавайях для наблюдения за ближайшим коричневым карликом 2MASS J22081363 + 2921215 с помощью нового прибора — многообъектного спектрографа для инфракрасных исследований (MOSFIRE). Этот прибор анализирует в ближнем инфракрасном свете спектральные линии химических элементов, содержащихся в облаках коричневого карлика, и то, как они меняются со временем.2MASS J22081363 + 2921215 находится в 115 световых годах от нас. Хотя он холоднее настоящих звезд, он все еще очень горячий, температура на его поверхности достигает1527 градусов по Цельсию. При том, что объект примерно в 12 раз тяжелее Юпитера, он вращается невероятно быстро, совершая полный оборот вокруг своей оси каждые 3,5 часа, по сравнению с 10-часовым периодом вращения Юпитера. Поэтому его атмосфера очень динамичная и бурная. Внешне она похожа на атмосферу Юпитера — с пестрыми облаками и таинственными темными пятнами, напоминающими Большое красное пятно Юпитера. Авторы наблюдали за коричневым карликом с помощью прибора MOSFIRE в течение 2,5 часов, и инфракрасные волны позволили им заглянуть внутрь атмосферы. По словам ученых, в целом объект напоминает вырезанную тыкву на Хэллоуин, из жаркой внутренней части которой выходит свет. По цвету и вариациям яркости авторы установили химический состав облаков в разных ее слоях.В верхнем слое преобладают силикат магния и иодид калия, в среднем последний сменяется иодидом натрия. Облака нижнего слоя представлены оксидом алюминия. Общая глубина атмосферы составляет 718 километров.Перечисленные соединения астрономы фиксировали в атмосфере коричневых карликов и раньше, но не знали, как они там распределены. Кроме того, ученые надеются с помощью этих наблюдений приблизится к пониманию того, как устроена атмосфера суперюпитеров — газовых гигантов, планет, превышающих по массе Юпитер в десятки раз. Коричневые карлики имеют много общего с суперюпитерами. К сожалению, последние недоступны для прямых спектральных наблюдений, так как сигнал от них "затмевает" свет их материнских звезд.В частности, авторы решили изучить именно этого коричневого карлика, потому что он очень молодой и яркий. Его масса и температура аналогичны таковым у соседней гигантской экзопланеты Beta Pictoris b, обнаруженной в 2008 году на изображениях в ближнем инфракрасном диапазоне, сделанных Очень Большим телескопом (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) на севере Чили. Оба объекта находятся в одной и той же группе звезд, возраст которой составляет 33 миллиона лет. Это ближайшая к Земле группа молодых звезд."У нас пока нет возможности с помощью современных технологий детально проанализировать атмосферу Beta Pictoris b, — приводятся в пресс-релизе Научного института космического телескопа слова руководителя исследования астронома Елены Манджавакас (Elena Manjavacas). — Мы используем наше исследование атмосферы коричневого карлика в качестве примера, чтобы получить представление о том, как могут выглядеть облака этой экзопланеты на разных высотах ее атмосферы".

https://ria.ru/20210609/radiovspleski-1736328689.html

https://ria.ru/20210603/oorta-1735453457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейская южная обсерватория, космос - риа наука, хаббл, астрономия